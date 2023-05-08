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Medya Fatih Altaylı'dan mide bulandıran yazı! Biz utandık, o utanmadı
Medya

Fatih Altaylı'dan mide bulandıran yazı! Biz utandık, o utanmadı

Yeniakit Publisher
2023-05-08 13:02:00 -
Fatih Altaylı'dan mide bulandıran yazı! Biz utandık, o utanmadı

Her fırsatta “bağımsız gazeteci” olduğunu dile getiren, ancak yazdıklarıyla ve söyledikleriyle aslında CHP amigoluğundan başka bir iş yapmadığını gözler önüne seren Fatih Altaylı, bu gerçeği bir defa daha kanıtladı.

Her fırsatta “bağımsız gazeteci” olduğunu dile getiren, ancak yazdıklarıyla ve söyledikleriyle aslında CHP amigoluğundan başka bir iş yapmadığını gözler önüne seren Fatih Altaylı, bu gerçeği bir defa daha kanıtladı.  

Altaylı, Ekrem İmamoğlu yalakalığında zirve yaptığı Habertürk’teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Bu seçim dönemi iki lider doğuruyor. Bunlardan biri hiç kuşkusuz Ekrem İmamoğlu.

(…) Türk siyasetinin yeni “Süper Starı” olarak her gün biraz daha sivriliyor.
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Daha önce yazmıştım. İmamoğlu ve Yavaş, henüz daha seçim ortamına girilmemişken bile, gittikleri tüm illerde büyük rüzgar estiriyorlardı.

Özellikle Ekrem İmamoğlu tam bir “rock star” gibi dolaşıyordu gittiği illerin sokaklarında.

Cumhurbaşkanı yardımcılığı adaylığı ile birlikte düzenlemeye başladıkları mitinglerle her ikisinin de yıldızı daha da parladı. Mansur Yavaş, ağırbaşlı, sakin, bilge tavrı ile saygı uyandırmaya devam ederken, Ekrem İmamoğlu “yeni bir lider” olarak yıldızını iyiden iyiye parlattı.

Ekrem Bey, 1990’ların sonundaki Recep Tayyip Erdoğan’ın yarattığı rüzgardan çok daha güçlü bir rüzgarı arkasına almış görünüyor. Miting meydanlarında da hızla pişiyor, hitabet gücünü yükseltiyor, sertleşen siyasetin içine espri, eğlence unsurları katıyor, siyasi rakipleri ile dalga geçiyor, üstelik de bunu promptersız, doğaçlama biçimde yapıyor. Gerginlik siyasetinden bıkanlara “etkin ama neşeli” siyaseti gösteriyor."

 

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