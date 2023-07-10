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Medya Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaret
Medya

Fatih Altaylı'dan Kılıçdaroğlu'na ağza alınmayacak hakaret

Yeniakit Publisher
2023-07-10 00:49:00 -

Gazeteci Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu ağza alınamayacak sözlerle eleştirdi.

Gazeteci Fatih Altaylı, seçim sonuçlarının ardından 'değişim' çağrılarına rest çeken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirdi.

Altaylı açıklamasında, ''Onun başındaki iki harf zaten durumu özetliyor. K K, kaka. Yani s...tın." dedi.

Açıklamasında argo kelimeler kullanan Altaylı'nın çıkışı tepkiyle karşılandı.

Altaylı, geçtiğimiz günlerde "Kemal Bey'in bir köpeği olsaydı, sahibi eve geldiğinde o bile heyecanlanmazdı" ifadelerini kullanmıştı.

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