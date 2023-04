Fatih Altaylı'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na olay soru! Kaybedersen...

14 Mayıs seçimlerine 36 gün kala siyaset sahnesinde her gün yeni bir gelişme yaşanıyor. İYİ Parti Lideri Meral Akşener'in seçime 2.5 ay kala masadan kalkması, ardından 72 saat içinde geri dönmesiyle yaşanan kriz sonrası muhalefet partilerine olan güven azaldı. Masada demokratik bir ortamın olmadığının görülmesi ve her şeyin pazarlık usulü yapıldığını anlaşılması üzerine masadan kaçışlar başladı. Akşener'in masadan kalkışı, HDP'nin Kemal Kılıçdaroğlu lehine aday çıkarmama kararı, İYİ Partili Yavuz Ağıralioğlu'nun istifası ve sonrasında yaşanan süreçte çok sayıda vatandaş altılı masaya oy vermekten vazgeçti.

Cumhurbaşkanlığı seçimleri üzerine bir yazı kaleme alan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, altılı masa tarafından seçimin kaybedilmesi durumunda ne olacağını sorgulamaya başladı. Bu kadar desteğe rağmen seçimin kaybedilmesi halinde Kılıçdaroğlu'nun siyasi geleceğini soran Altaylı, "Kılıçdaroğlu seçimi kaybederse siyasetten çekilecek mi? (...) Yoksa kabahati başka bir partiye ve o partinin lideri Muharrem İnce’ye yıkarak kaldığı yerden devam mı edecek!" dedi.

Altılı masanın diğer liderlerine de soru yönelten Altaylı, seçimi Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın kazanması halinde istifa edip etmeyeceklerini sordu. Altaylı "Böyle bir durumda Kemal Kılıçdaroğlu’nu aday yapmak için baskı yapanlar 'Biz bu işi bilmiyormuşuz' diyerek istifa edecek mi!" sözlerini sarf etti.



