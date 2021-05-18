Fatih Altaylı'dan Galatasaray tarafına sert sözler

Fatih Altaylı, UltrAslan grubunun futbol yorumcusu Uğur Karakullukçuya saldırı iddiasından sonra, katıldığı bir canlı yayında, "ultrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür" ifadelerini kullandı.

Gazeteci Fatih Altaylı, Bloomberg HT'de UltrAslan'ın Uğur Karakullukçu'ya saldırması hakkında açıklamalarda bulundu.

Altaylı şunları kaydetti:

"Bunlar mafyalaşmış bir grup. Sedat Peker'le kolkola gezen adamlar. Bir çakal grubu. Bunlarla bizim değil, devletin mücadele etmesi lazım. UltrAslan Galatasaray'a bulaşmış bir virüstür. Bu virüs başlangıçta zararsız gibi görünse de, daha sonra kendi içinde mutasyon geçirerek çok tehlikeli ve bulaşıcı bir hale gelmiştir. Bu virüsten Galatasaray'ı temizlemek lazım! Ama ben hiçbir yönetim kurulu üyesinde bu cesareti görmüyorum."

Uğur Karakullukçu'ya saldırı girişimi

Galatasaray taraftar grubu ultrAslan'ın son dönemdeki açıklamalarını eleştiren Uğur Karakullukçu, ultrAslan taraftar grubundan 3 kişinin saldırı girişimine uğradıklarını açıklamıştı.

Uğur Karakullukçu yayında, "Siz kim oluyorsunuz da Fatih Terim için biz getirdik dersiniz. Şimdi de şampiyonluk şansı varken hocayı istifaya davet ediyorsunuz" demişti.