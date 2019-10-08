0553 313 94 23

Fatih Altaylı’dan Abdullah Avcı’ya olay sözler! ''Ne oldu? Altına ettin''

Fatih Altaylı Habertürk TV'de, Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 'Benim teknik direktörlüğüm sorgulanamaz' sözleri üzerine tecrübeli teknik adama sert sözlerle yüklendi.

08 Ekim 2019 Salı 09:13
Fatih Altaylı’dan Abdullah Avcı’ya olay sözler! ''Ne oldu? Altına ettin''

Fatih Altaylı, Habertürk TV'de yayınlanan Spor Saati adlı programda Galatasaray'da yaşanan Mustafa Cengiz-Fatih Terim gerilimi için konuşurken Beşiktaş teknik direktörü Abdullah Avcı'nın 'Benim teknik direktörlüğüm sorgulanamaz' sözlerine de sert yanıt verdi.

''Ne oldu? Altına ettin''

Abdullah Avcı'yla ilgili tespitlerde bulunan Altaylı, "Beşiktaş'ın başında bir teknik direktör var, 'Kariyerim' sorgulanamaz diyor. Hangi başarı? Ne yaptın? Birisi desin ki Abdullah Avcı'nın şu şu başarıları var! Milli Takım'a gittin madara oldun. Başakşehir'in başına geçtin, çeşitli ilişkilerle 4 sene geçirdin, bunun iki senesinde ciddi çuvalladın, diğer takımların düşüşüyle beraber bir nebze toparladın ve yandan da kollanarak, en tepelerden Başakşehir forması giyip desteklenerek. Ne oldu? Altına ettin. Önüne tepsiyle gelmiş... Sen kimsin de başarıdan bahsediyorsun? Büyük bir züppelik, ukalalık içerisinde 'Benim başarılarım sorgulanamaz' Doğru, çünkü yok. Olmayan bir şey sorgulanamaz. Pardon altyapılarda başarısı var, üstyapıda yok!" dedi.

''Sen Avrupa'da madara oldun''

Abdullah Avcı'yı ağır sözlerle eleşiren Altaylı, "Bir fırın vardır ya ekmek çıkarılır dizilir. Yan yana birkaç fırın dizeceksin, bu beyefendi önce birinci fırındaki tüm ekmekleri yiyecek, 5-6 fırının ekmeklerini yiyecek sonrasında Şenol Güneş'le ilgili bir lakırtıyı ağzından çıkarabilecek! Bahsettiğin Şenol Güneş, Beşiktaş'ın Gordon Milne'den sonraki en başarılı teknik direktörü hatta uluslararası anlamdaki en başarılısı. Milli Takım'da Dünya üçüncüsü olmuş, Beşiktaş'ı Avrupa'da namağlup ilerletmiş. Sen Avrupa'da madara oldun... Sen Şenol Güneş'le ilgili nasıl konuşursun? Senin klasında birinin Şenol Güneş'le ilgili konuşmadan önce besmele çekmen lazım. Şenol Güneş, Mustafa Denizli, Fatih Terim bile bu lafları etmedi, bu ne egodur kardeşim! Kimse en büyük benim demekle en büyük olmuyor. Git işine kardeşim ya!" ifadelerini kullandı.

''Tenceresiniz, kapaksınız''

Fatih Terim ve Mustafa Cengiz arasında açıklamalar üzerinden yaşanan gerilimi yorumlayan Altaylı, şu ifadeleri kullandı; "İkisinin de birbirine 'gık' deme hakkı yok. 5 senelik anlaşmayı bilmem kaç bin taraftarın önünde el ele kol kola imzalama zevzekliğini yapan insanların bugün birbiri hakkında söyleyeceği tek kelime olamaz! Tenceresiniz, kapaksınız. O sözleşmeyi o gün orada imzalayacaktınız. Nikahınıza alın birbirinizi! O gün soytarılık ortadaydı.''

''Saygı duyacağı birisi lazım''

Fatih Terim neyin eksik olduğunu çok iyi bilir. Fatih Terim, öğrenmesi gerektiğini bilmeyen birisi değildir ama karşısında saygı duyacağı birisi lazım. Fatih Terim'in Mustafa Cengiz'e saygı duyma ihtimali sıfırın altında. 'Ay lav yu hozam' diye dolaşan Abdurrahim Albayrak'a da saygı duyma ihtimali sıfırın altında. Bunlarla oturup ne konuşacak Fatih Terim!"

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 09:13
  1. Fatih Altaylı
  2. Habertürk TV
  3. Spor Saati
  4. Galatasaray
  5. Mustafa Cengiz
  6. Fatih Terim
  7. Abdullah Avcı
  8. Beşiktaş
  9. Mustafa Denizli

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Dolar ne kadar? Trump’ın Twitter paylaşımı sonrası 8 Ekim Salı dolarda son durum ne?
    1. Dolar ne kadar? Trump’ın Twitter..
    2. Operasyon öncesi İran'dan 'Türkiye'..
    3. Dalak yenir mi? Dalak yemek caiz midir?
    4. Ne zaman emekli olabilirim? Emeklilik..
    5. Güvenlik uzmanı açıkladı: Türk jetleri..
    6. Fatih Altaylı’dan Abdullah Avcı’ya..
    7. 1974 yılını anımsatan Yeniden Refah..
    8. EYT’de kafalar karışık mı? Emeklilik..
    9. Dolarda Trump hareketliliği!
    10. Kadınlar çalışmadan nasıl emekli olur?
    11. Doğum borçlanması kadınlarda emeklilik..
    12. 'Darbe girişimi'nden Maduro'yu sorumlu..
    13. Brezilya’da tonlarca petrol sızıntısı..
    14. Sivas'ta nakil aracı devrildi! 5'i..
    15. Meteoroloji'den uyarı! Kuvvetli..
    16. 4500 günden emeklilik maaşı ne kadar..
    17. "Şehit olmaya hazır generallerimiz var!"
    18. 4500 günde emeklilik şartları nelerdir?
    19. Polise molotof atan 1'i çocuk 6 kişi..
    20. Evde poğaça tarifi ev poğaçası nasıl..
    21. Kadınlarda 3600 prim günü emeklilik..
    22. Irak'ta gösterilere ara verildi
    23. Meclis'te kabul edildi! Yeni dönem..
    24. Erkeklerde emeklilik yaşı kaç?
    25. ABD'nin maskesi düştü! Skandal liste
    26. ABD Başkanı Donald Trump: Suriye’de..
    27. İsrailli siyasetçiler YPG/PKK'ya sahip..
    28. Dışişleri Bakanlığı sözcüsü: Türkiye,..
    29. EYT son dakika haberleri Emeklilikte..
    30. Irak Cumhurbaşkanı'ndan göstericilere..
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    Sırp lider Vucic'in Erdoğan sözleri olay oldu
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    İstanbul Başsavcılığından 'Yeni darbe' uyarısı!
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki
    Fırat'ın doğusuna operasyona CHP ve HDP'den skandal tepki