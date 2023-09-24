Fatih Altaylı'dan 17 yaşındaki çocuğun anne ve babası için çağrı! O zaman senin sülalen cezalandırılır Fatih

Altaylı, 17 yaşındaki çocuğun değil, anne ve babasının cezalandırılması gerektiğini söyledi.

Fatih Altaylı, ahlaksızlığın dibine vurduğu değerlendirmesinde, "Bence cezalandırılması gereken bu çocuk değil. Öncelikle bunun ana babası cezalandırılmalı. Peydahladıkları çocuğa, sevmese bile ölmüş bir insana edepsizce hareketlerle hakaret etmemek gerektiğini öğretmedikleri için." dedi.

Fatih Altaylı 17 yaşının 2.5 katı yaşındayken bunu yapmıştı!

28 Şubat'ın medya tetikçilerinden Fatih Altaylı, geçmişi orta yerde dururken böyle iddialı eleştirilerde bulununca, kendisinin 17 yaşının 2.5 katındayken başörtülü kadınlara ettiği küfür gündeme geldi.

Altaylı, 28 Şubat'ta dindarlara zulmedilirken, Hürriyet gazetesinin manşetinde yer alan başörtülü bir hanıma ve o hanım üzerinden dindar kadınlara şu adi ifadelerle hakaretler savurdu:

Bir kadın var orada (Hürriyet gazetesinin manşetinde yeralan başörtülü öğrenciyi kasdederek) kadın olduğunu da hiç zannetmiyorum. Bu büyük ihtimalle bir fa.... Bir pankart açmış, öğrenci değil o, buraya getirilmiş bir fa.... Üniversite önünde eylem yapanların arasında bakıyorum da öğrenci yoktur. Belki bir iki tane. Bunlar kevaşe kevaşe. Toplanmışlar oraya ellerinde "7.4 yetmedi mi?"pankartı. Bunlar şeytana tapanlar. Satanistler ve şeytanla işbirliği halinde oraya toplanmışlar.Bunları odunla döveceksin. Zaman zaman kimi askerlerin gereksiz çıkışlar yaptıklarını düşünürdüm ama bunlar hiç gereksiz değilmiş. Bu aşağılık köpek sürüsüne az bile yaptıkları. Bunlara daha örgütlü çıkışlar yapmak lazım. Bunlara balans ayarı lazım; balans ayarı. Bunları takacaksınız rot balans makinesine döndüre döndüre balans yapacaksınız; aşağılık şer...ler.

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Ettiği ahlaksız hakaretleri cezasız kalan Fatih Altaylı, utanmadan bugün 17 yaşındaki çocuğun anne ve babasının da cezalandırılmasını istiyor.

Seni peydahlayanlarla sülalenin cezalandırılması gerekir!

Basit bir kıyaslamayla, 17 yaşındaki çocuk için dediği gerçekleşir ve anne-babası cezalandırılırsa, Fatih Altaylı'nın başörtülü bir kadını öne sürerek dindarlara hakaret etmesinden dolayı, kendisini peydahlayan anne ve babası ile birlikte sülalesinin cezalandırılması gerekiyor.