Fatih Altaylı yine Hamas'a kin kustu! Bu kadarını ancak İsrailli sunucu der...
Mücahid Hamas ve askeri kolu Kassam Tugayları Türkiye'deki muhalefet tarafından hedef alınmaya devam ediyor.
Fatih Altaylı, Youtube canlı yayınında küffar karşısında ümmetin izzetini ayakta tutan mücahid Hamas'ı çirkin ifadelerle hedefe koydu.
Altaylı, siyonistlerin işgali karşısında direnen Hamas için, "Hamas terör örgütüdür. Filsitin'in PKK'sıdır" dedi.
Altaylı'nın çirkin sözlerine tepki yağdı.
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