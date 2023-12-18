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Medya Fatih Altaylı yıllar sonra o programdaki tartışmanın perde arkasını açıkladı: Diyelim ki iğrenç bir yalakayım...
Medya

Fatih Altaylı yıllar sonra o programdaki tartışmanın perde arkasını açıkladı: Diyelim ki iğrenç bir yalakayım...

Yeniakit Publisher
2023-12-18 00:38:00 -

Fatih Altaylı yıllar önce yaşanan ve hafızalarda iz bırakan Teke Tek programında Levent Kırca ile tartışmasının arka planında neler yaşandığını açıkladı.

Fatih Altaylı Bana Göre isimli Youtube kanalında Gökhan Çınar'a dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Altaylı, yıllar önce Teke Tek programında Levent Kırca'yı konuk ettiği ve hafızalara kazınan program öncesinde yaşananları ilk kez açıkladı.

Altaylı, program öncesi yaşananları şu ifadelerle anlattı:

"Levent Kırca benim çok eskiden beri tanıdığım, çok da iyi dostum olan bir adam. Aradı beni, dedi 'Fatih'ciğim sana geleceğim.' Hasta olduğunu bildiğim, sevdiğim, bazı konularda eleştirdiğim ve saygı duyduğum biri. Erken gelmiş arabada bekleyeceğini söylemiş. İçeri çağırdım. 'Yok sen beni kafaya alırsın' dedi. Gelmedi. Ben de gittim yanına oturdum arabada. Bu kovdu beni gir dedi. Bir süre sonra hakaret etmeye başladı. Şaşırdım ben de. Şimdi diyorlar, Levent Kırca haklıymış vs. Tamam abiciğim. Diyelim ki iğrenç bir yalakayım. Peki Levent Kırca bu lafları bana nerede etti? Uluslararası bir toplantıda mı. Hayır. Kendi gelmek istedi. Benim programımda. Levent Kırca çok muhalif biri olarak lanse ediliyordu o dönem. Bu muhalif kişiyi programa çıkaran kim? Ben. Bana ettiği hakaretlere yaşına hürmeten belli ölçüde cevap veren ve saygısızlık etmeyen yine ben. Levent Kırca bunları başka yerde söylemedi. Gelmek istediği ve katıldığı programda söyledi..."

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