  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

İpe sapa gelmez "Erdoğan" iddiası! Bu kez çok fena gaza geldi

CHP'li Başkan depremzedelere resmen kin kustu! 'Beter olun, aç ölün, pisliğinizde boğulun...'

O gelişme, Nedim Şener’i çılgına çevirdi! "Akıl alır gibi değil" deyip duyurdu

Mehmet Metiner’den flaş çıkış! Böyle duyurdu

Sinan Oğan’la ilgili bomba iddia! İkinci turda...

Ekrem İmamoğlu ile ilgili şok iddia! Gündeme bomba gibi düştü

İmamoğlu kendini cumhurbaşkanı yardımcısı ilan etti!

Abdulkadir Selvi, “Belli oldu” deyip duyurdu: Bu ne yaman çelişki böyle

Ahmet Hakan’dan bomba ikinci tur çıkışı! Cahil cühela! Ciddiye almayın, ruh sağlığınızı koruyun

Yunanistan’dan girdiler 8 milyon seçmenden çıktılar! Sözcü ve Ortaylı ortak yapımı 19 Mayıs istismarı
Medya Fatih Altaylı: Salak değilim!
Medya

Fatih Altaylı: Salak değilim!

Yeniakit Publisher
2023-05-19 20:42:00 -
Fatih Altaylı: Salak değilim!

14 Mayıs seçiminin gecesinde ekrana çıkartılmadığını doğrulayan Habertürk yazarı Fatih Altaylı, istifasına ilişkin açıklamada bulundu.

14 Mayıs seçiminin hemen ardından Habertürk TV'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Uuzn yıllardır Ciner'in tetikçiliğini yapan Fatih Altaylı Habertürk gazetesi ile televizyonundaki görevlerinden istifa etti.

Ayrılığının perde arkasını Oda TV'ye anlatan Altaylı, seçim gecesi ekrana çıkarılmadığını doğruladı.

"14 Mayıs’ta yani seçim gecesinde ekrana çıkarılmadığım doğrudur. Onun dışındaki bütün gelişmeleri köşemde yazdım" diyen Altaylı, "Bir günlük bir şey değildir, ayrılma süreçleri. Bir şeye kızdım ayrılacağım diyecek kadar salak değilim." ifadelerini kullandı.

Altaylı sözlerinin devamında, "Seçim programına kanala davet edilmediğim doğrudur. Ama ayrılmamın o davet edilmemekle bir ilgisi yoktur. Daha uzun bir süreçtir." dedi.

Fatih Altaylı'nın, Habertürk’te uzun yıllardır sürdürdüğü Teke Tek Bilim ve Bire Bir’i isimli programlarını dijital bir platformda devam ettireceği öğrenildi.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Fatih Altaylı'dan Davutoğlu'na olay sözler: Ya ihanet ya da siyasi zeka eksikliği
Fatih Altaylı'dan Davutoğlu'na olay sözler: Ya ihanet ya da siyasi zeka eksikliği

Medya

Fatih Altaylı'dan Davutoğlu'na olay sözler: Ya ihanet ya da siyasi zeka eksikliği

Fatih Altaylı’dan CHP'yi aklama telaşı! Belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı
Fatih Altaylı’dan CHP'yi aklama telaşı! Belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Gündem

Fatih Altaylı’dan CHP'yi aklama telaşı! Belediyelerin sorumluluğunu Bakanlığa yıktı

Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor
Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor

Siyaset

Sonuçlar düşük gelince Fatih Altaylı ilginç iddiayla kafa çıkardı: O oylar henüz sayılmıyor

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz
Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

Gündem

Fatih Altaylı'dan skandal paylaşım! Artık insan içine çıkamaz

14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı
14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı

Medya

14 Mayıs seçiminin ardından dikkat çeken ayrılık! Fatih Altaylı'dan Habertürk'e veda yazısı

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23