Fatih Altaylı: Salak değilim!

14 Mayıs seçiminin hemen ardından Habertürk TV'de dikkat çeken bir ayrılık yaşandı. Uuzn yıllardır Ciner'in tetikçiliğini yapan Fatih Altaylı Habertürk gazetesi ile televizyonundaki görevlerinden istifa etti.

Ayrılığının perde arkasını Oda TV'ye anlatan Altaylı, seçim gecesi ekrana çıkarılmadığını doğruladı.

"14 Mayıs’ta yani seçim gecesinde ekrana çıkarılmadığım doğrudur. Onun dışındaki bütün gelişmeleri köşemde yazdım" diyen Altaylı, "Bir günlük bir şey değildir, ayrılma süreçleri. Bir şeye kızdım ayrılacağım diyecek kadar salak değilim." ifadelerini kullandı.

Altaylı sözlerinin devamında, "Seçim programına kanala davet edilmediğim doğrudur. Ama ayrılmamın o davet edilmemekle bir ilgisi yoktur. Daha uzun bir süreçtir." dedi.

Fatih Altaylı'nın, Habertürk’te uzun yıllardır sürdürdüğü Teke Tek Bilim ve Bire Bir’i isimli programlarını dijital bir platformda devam ettireceği öğrenildi.

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