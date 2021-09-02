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Gündem Fatih Altaylı Murat Ongun'a verdi veriştirdi!
Gündem

Fatih Altaylı Murat Ongun'a verdi veriştirdi!

Gazeteci Fatih Altaylı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun adamı Murat Ongun'a sert çıktı. Ongun'un İSPARK açıklamasından yola çıkarak İSPARK zararının muhtemelen çok daha fazla olduğunu söyleyen Altaylı, yazısını AK Parti'yi de suçlamadan bitiremedi.

Yeniakit Publisher
2021-09-02 13:33:00 -
Fatih Altaylı Murat Ongun'a verdi veriştirdi!

Gazeteci Can Ataklı, geçtiğimiz gün kaleme aldığı “İSPARK’ı bekleyen tehlike” başlıklı yazısında İSPARK'ın yöneticilerinden birinden aldığı bilgiye göre, belediyenin en kolay gelir sağladığı İSPARK'ın çok ciddi bir zarar içinde olduğunu yazmıştı. Ataklı, hatta böyle giderse İSPARK'ın konkordato bile ilan edebileceğini söylemişti. Ataklı'nın iddiaları sonrası bir açıklama yapan İBB Sözcüsü Murat Ongun, İSPARK'ın 115 milyon TL değil, 2 yılda toplam 49 milyon 700 bin lira zarar ettiğini itiraf etmek zorunda kalmıştı.

Zarar daha büyük

Bugünkü yazısında İBB'den yapılan İSPARK açıklamasını ele alan gazeteci Fatih Altaylı ise, Ekrem İmamoğlu'nun adamı Murat Ongun'a adeta verdi veriştirdi. "Açıklanan resmi bilançoda zarar göründüğünü biliyor ve makyajlı bilançoda zarar görünüyorsa, gerçek zararın daha büyük olduğunu tahmin edebiliyorum." diyen Altaylı, Ongun'un Ataklı'ya verdiği cevabın uslubunun çok yanlış olduğunu söyledi. Öte yandan Altaylı, AK Parti'yi de suçlamadan yazısını tamamlayamadı. Altaylı, İSPARK'ın AK Partili belediye döneminde de zarar ettiğini yazısına yazısının arasına ekledi.

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