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Medya Fatih Altaylı kendisini eleştiren CHP'lilere hakaretle cevap verdi!
Medya

Fatih Altaylı kendisini eleştiren CHP'lilere hakaretle cevap verdi!

Yeniakit Publisher
2023-06-26 19:22:00 -
Fatih Altaylı kendisini eleştiren CHP'lilere hakaretle cevap verdi!

Fatih Altaylı Twitter hesabından kendisini eleştiren CHP tabanına ağır sözler sarf etti.

CHP'de genel başkanlık için koltuk savaşı sürerken, sandık hezimetinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nu hedefe koyanlardan birisi de Fatih Altaylı oldu.

Altaylı, Kılıçdaroğlu'na "istifa" çağrısı yaptığı için kendisini eleştirenlere hakaret etti.

Fatih Altaylı şu ifadeleri kullandı:

Bazı dangalaklar, 'Ne o, bugün Kemal Kılıçdaroğlu'nun istifasını isteyip AKP'nin ekmeğine yağ sürmemişsin' diyor. Zannedersin 12 seçim kaybedip Türkiye’de 12 yılda rejim değişikliğine imkan sağlayan başkası. Salaklar Kılıçdaroğlu’nu AKP'nin bastonu değil korkulu rüyası zannedecek kadar ahmaklar. Zor iş 80 IQ ortalama ile muhatap olmak.


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