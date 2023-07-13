Fatih Altaylı fena patladı! O parti liderini istifaya davet etti

Fatih Altaylı, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu sert sözlerle eleştirdi.

Altaylı, Kılıçdaroğlu için, "Kemal Kılıçdaroğlu, sen kimsin ki gittiğinde bu parti bitsin. Sen Türkiye'nin vasat bürokratlarından biri, yeteneksiz siyasetçilerinin de birincisisin. Hiçbir yeteneğinin olmadığını her geçen gün kanıtlıyorsun. Levent Gültekin'in söylediklerinden bağımsız. Başarısız, yeteneksiz. Toplumda ve seçmende heyecan yaratmayan birisin. Niye orda oturuyorsun?" ifadelerini kullandı.