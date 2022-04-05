Çaktırmadan TFF'ye pazarlıyor!

HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'in görevinden istifa etmesinin ardından muhtemel başkan adaylarını yazarken, çaktırmadan pazalamasını da yaptı. Altaylı, "Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara’nın kara listesinde olduğu da söyleniyor" dedi.

TFF Başkanı Nihat Özdemir'in istifası sonrası yeni başkanın kim olacağı merak edilirken, takımı Galatasaray'ın küme düşme bandında yer almasından strese giren Fatih Altaylı, hem Özdemir dönemi federasyon yönetimini değerlendirdi hem de muhtemel TFF başkan adaylarını yazdı.

Nihat Özdemir'e 'sözde başkan' suçlaması

Altaylı, "Nihat Özdemir bu eşbaşkanların arasında sözde başkandı" diyen Altaylı, "Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı ünlü müteahhit, 5’in biri Nihat Özdemir, Futbol Federasyonu Başkanlığı’ndan istifa etti. Bu istifanın bir önemi var mı? Yok. Çünkü zaten federasyonu Nihat Bey yönetmiyordu. Emin olun o yönetse bu kadar kötü olmazdı. Çünkü Nihat Bey'e her türlü eleştiriyi yöneltebilirsiniz ama nihayetinde akıllı adamdır, işini bilen adamdır.

Ama ne yazık ki başkanı olduğu federasyonu o yönetmedi. Federasyonun fiili başkanı Mehmet Baykan’dı ve o zaten geçen hafta istifa ederek federasyonu başkansız bırakmıştı. Federasyonu 'sinsi' bir biçimde kliklere ayıran ve kendini asıl başkan olarak gören Servet Yardımcı ise yine Nihat Özdemir’den daha etkili idi federasyon yönetiminde. Nihat Özdemir bu eşbaşkanların arasında sözde başkandı" diye yazdı.

"Şimdi soru yeni federasyon nasıl oluşacak? Federasyona gerçek bir başkan bulanacak mı! O kadarını bilemem. Ancak bu işe kimlerin yeşillendiği futbol kulislerinde konuşuluyor" diyen Fatih Altaylı, şunları yazdı:

TFF'ye Ahmet Ağaoğlu mu Göksel Gümüşdağ mı?

"Trabzonspor Başkanı ve Golf Federasyonu Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun en güçlü aday olduğu söyleniyor. Hatta bu nedenle Trabzonspor’daki görevlerini devretmenin altyapısını bile oluşturmuş.

Bir diğer isim her dem adı geçen Göksel Gümüşdağ. Hem aileden hem uzun zamandır futbolun çok içinde. Tam ortasında. Yine adı geçenlerden Hüsnü Güreli, Federasyon Başkanlığını düşünmediğini dün bizzat bana söyledi. Fatih Terim’in Ankara’da ciddi kulis yaptığı ve bu görevi çok istediği çok konuşuluyor. Ancak Milli Takım döneminden beri Ankara’nın kara listesinde olduğu da söyleniyor.

Bir diğer aday olarak Mustafa Denizli’nin bu göreve talip olduğu iddiaları var. Bunlardan hangisi olur emin olun bilmiyorum. Bambaşka biri de olabilir. Onu da bilemem

Bildiğim tek şey Başkan kim olursa olsun, bu kafa ile Türk futbolunun iflah olmayacağı.

Fatih Altaylı'nın TFF Başkanlığı için çaktırmadan pazarladığı Fatih Terim'in disiplinsiz spor hayatı

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in Süper Lig'de son 10 yılda görev aldığı 7 sezonda cezalardan dolayı toplamda 33 resmi maça çıkamadı.

Süper Lig'de en fazla şampiyonluk yaşayan, Türkiye'ye kulüpler düzeyinde getirilen ilk uluslararası kupanın mimarı olan ve A Milli Futbol Takım ile de önemli başarılar kazanan Fatih Terim'e Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK) tarafından verilen cezalara bir yenisi daha eklendi.

Süper Lig'in 31. haftasında Türk Telekom Stadı'nda 4-3 kaybettikleri Çaykur Rizespor müsabakasının ardından PFDK, Terim'e 2 maç men cezası verdi. Bu cezayla teknik adam, son 10 yılda Süper Lig'de görev yaptığı 7. sezonda 35. resmi maçını kaçıracak.

Fatih Terim, Ligde 28 maçta yok

Fatih Terim, verilen 33 maçlık cezanın 28'ini Süper Lig'de, 3'ünü Türkiye Kupası'nda, 2'sini ise TFF Süper Kupa maçlarında çekti.

Sarı-kırmızılılar, bu maçların 17'sini kazanırken 10'unda berabere kalıp, 6'sında mağlup oldu. Galatasaray, TFF Süper Kupa'daki 2 maçı kazanırken, Türkiye Kupası'ndaki 3 maçın 2'sinde galip geldi, 1 mücadeleden beraberlikle ayrıldı.

Galatasaray, Terim'in cezalı olduğu 28 lig mücadelesinde ise 13 galibiyet, 9 beraberlik, 6 yenilgi yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, söz konusu süreçte lig müsabakalarında toplamda 36 puan kaybetti.

2011-2012 sezonu

Terim, 2011-2012 sezonunda 1 müsabakayı cezası nedeniyle kaçırdı.

Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun 4. haftasındaki Trabzonspor müsabakasından sonra 3 maç men cezası verilen Terim'in 2 maçlık cezası ertelendi. Tecrübeli teknik adam, sadece 5. haftadaki Beşiktaş maçında takımının başında yer alamadı.

Türk Telekom Stadı'nda oynanan derbi beraberlikle sonuçlandı.

2012-2013 sezonu

Terim, 2012-2013 sezonunda toplamda 12 maç ceza aldı.

Ligin 23. haftasındaki Orduspor maçından sonra 3 maç ceza alan Terim, Eskişehirspor, Gençlerbirliği ve Kayserispor maçına çıkamadı. Fatih Terim'in cezalı olduğu bu süreçte Galatasaray Kayserispor'u yenerken, Eskişehirspor ile berabere kalıp Gençlerbirliği'ne mağlup oldu.

Terim, bu sezondaki ikinci cezasını 28. haftadaki Mersin İdmanyurdu karşılaşmasından sonra gördü. Terim'in bir önceki sezondan ertelenen 2 maçlık cezası da eklenince toplam cezalı maç sayısı 9'a çıktı.

Tecrübeli teknik adamın kulübede olmadığı maçlarda Galatasaray ligde sırasıyla Kardemir Karabükspor, Elazığspor, Gaziantepspor ve Sivasspor'u yendi. Fenerbahçe'ye yenilen sarı-kırmızılılar, Trabzonspor'u mağlup etti.

Fatih Terim'in 9 maçlık cezası bir sonraki sezona sarktı. Galatasaray, 2013-2014 sezonunda TFF Süper Kupa'da Fenerbahçe'yi mağlup ederek kupayı aldı. Ligin ilk haftasında Gaziantepspor'u yenen sarı-kırmızılı takım, Terim'in cezalı olduğu son maçta Bursaspor ile berabere kaldı.

2017-2018 sezonunu boş geçti

Galatasaray'ın başına 2017-2018 sezonunda 4. kez geçen Fatih Terim, bu sezonun kalan 18 haftalık bölümünde ceza almadı.

Igor Tudor ile yolların ayrılmasının ardından 17. hafta öncesi göreve gelen tecrübeli teknik direktör, şampiyonluğa ulaştığı sezonun geri kalan bölümünde ceza almasına neden olacak herhangi bir ihlal yapmadı.

2018-2019 sezonu

Fatih Terim, 2018-2019 sezonunda PFDK'den toplamda 13 karşılaşma ceza aldı.

Ligin 11. haftasındaki olaylı Fenerbahçe derbisinden sonra 10 maç ceza verilen Terim, ligde 7, Türkiye Kupası'nda ise 3 maçı kaçırdı.

Terim'in yokluğunda Galatasaray Süper Lig'de Kayserispor'u, Sivasspor'u, MKE Ankaragücü'nü yenerken, Konyaspor, Çaykur Rizespor ve Başakşehir ile berabere kaldı, Beşiktaş'a yenildi. Sarı-kırmızılılar, Türkiye Kupası'ndaki 3 müsabakada ise Keçiörengücü ile 2 maçın 1'ini kazanıp diğerinde berabere kaldı, Boluspor ile oynadığı tek maçı ise galip tamamladı.

Sarı-kırmızılı takımın teknik direktörü, bu sezondaki 2. cezasını 33. haftada şampiyonluklarını garantiledikleri Medipol Başakşehir müsabakasının ardından yedi. Üç maç ceza alan Terim, bu sezonun son haftasında kaybettikleri Sivasspor müsabakasında takımıyla sahada yer alamadı.

Fatih Terim'in 2 maçlık cezası ise sonraki sezona sarktı. Terim'in yokluğunda Galatasaray TFF Süper Kupa'da Akhisarspor'u yenerken, ligin ilk haftasında Denizlispor'u mağlup oldu.

Deneyimli çalıştırıcı, cezasını tamamlamasından 2 müsabaka sonra bir kez daha 3 maçla cezalandırıldı. Galatasaray, bu süreçte de Kasımpaşa'yı yenip, Yeni Malatyaspor ve Fenerbahçe ile berabere kaldı.

2020-2021 sezonu

67 yaşındaki teknik adam, bu sezon 4 maç ceza aldı.

Ligin 13. haftasındaki Fatih Karagümrük müsabakasının ardından 4 müsabakayla cezalandırılan Terim'in yokluğunda sarı-kırmızılı ekip, Göztepe ve Trabzonspor'u yenerken, Fraport TAV Antalyaspor ile berabere kaldı. Galatasaray, İttifak Holding Konyaspor'a ise mağlup oldu.

Terim, son aldığı 2 maçlık cezanın ardından Atakaş Hatayspor ve Fatih Karagümrük maçlarını kaçıracak.