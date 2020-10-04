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Medya Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu! "Hasta olasım geldi"
Medya

Fatih Altaylı 'error' verdi, TTB üyesi bozuldu! "Hasta olasım geldi"

Teke Tek programına katılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit'in sözleri, sunucu Fatih Altaylı'nın ağzını açık bırakırken Türk Tabipler Birliği üyesi Kayıhan Pala'yı ise bozdu.

Yeniakit Publisher
2020-10-04 23:39:00 - 2020-10-05 00:09:38

 yeniakit.com.tr 

Teke Tek programına katılan Şehit Prof. Dr. İlhan Varank Eğitim Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Nurettin Yiyit'in sözleri, sunucu Fatih Altaylı'nın ağzını açık bırakırken Türk Tabipler Birliği üyesi Kayıhan Pala'yı ise bozdu.

Başhekim Doç. Dr. Nurettin Yiyit, pandemi sürecinde devlet hastanelerinin durumunu anlattıkça stüdyodakiler şaşkına uğradı.

Fatih Altaylı'nın ağzı açık kaldı, TTB üyesi bozuk attı

Yemeklerin hasta vatandaşlar için sıcak gitmesine kadar özenle çalıştıklarını anlatan Başhekim Yiyit, hastane odalarında televizyon, buzdolabı, tuvalet ve banyo olduğunu söyleyince Fatih Altaylı'nın ağzı açık kaldı.

Bu esnada, Türk Tabipler Birliği üyesi Pala'nın ise bozulmasına ve surat ifadesinin değişmesine neden oldu.

"Hasta olasım geldi"

Başhekim Yiyit anlattıkça şaşıran Fatih Altaylı "Devlet hastanesinde mi?", "Bütün odalarda mı?", "Bütün hastanelerde mi?, "Nasıl yani?" gibi sorular sordu ve "Hasta olasım geldi" ifadesini kullandı. 

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Yorumlar

Egeli.

Tabibler birliği 20 senedir hastanelere ayak basmadilarki adamlar hastane hariç heryerdeler savaş ay in sunduğu hastanelerde kalmış akılları
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ChatLuck

Altaylıyı bide kahraman ilan edin olsun bitsin. Ne çekti bunlardan Millet ve medya olarak siz....
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