Fatih Altaylı duyurdu! Akşener’den Kılıçdaroğlu’na rest

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 2023 seçimlerinde cumhurbaşkanı adayı olmayı kafaya koydu. Çevresinin uyarılarına rağmen aday olmakta ısrar eden Kılıçdaroğlu'nun kendisini aday olarak açıklaması durumunda, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in de kendi adaylığını duyuracağı belirtildi. HaberTürk'te köşe yazan Fatih Altaylı, Akşener'in belediye başkanlarından birinin aday olmasını istediğini belirterek, aksi halde kendisinin de aday olabileceğini açıkladı.

Altaylı'nın yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adayı olma olasılığı, Millet İttifakı'nın kabusu haline gelmiş gibi görünüyor.

İttifakın bileşenlerine göre Kemal Kılıçdaroğlu’nun Cumhurbaşkanı adayı olması halinde kazanma şansı sıfır.

Adı geçen muhalefet adayları içinde en zayıf olanı olarak görülüyor.

Gerek CHP'de gerekse İyi Parti'de bu konu ile ilgili araştırma sonuçları var.

Eğer belediye başkanlarından hiçbiri aday gösterilmeyip, ilk turda Erdoğan, Kılıçdaroğlu, Akşener ve diğer partilerin adayları yarışırsa, Akşener ilk turda Kemal Bey’i geçiyor.

Bunu oradaki herkes biliyor ve görüyor.

Kılıçdaroğlu, İnce ve hatta İhsanoğlu kadar bile oy alamıyor.

Hal böyle iken ve Kılıçdaroğlu'nun çevresindeki dar bir grubun göz göre göre Kılıçdaroğlu'nu adaylığa itmesi, hatta CHP içinde bazılarının Saray'da kendine oda bile ayırmaya başlamış olması ittifak kulislerinde alay konusu olmaya başlamış bile.

Ve duyumlarım, Akşener'in de belediye başkanlarının adaylığından yana olduğu ama Kemal Bey'in aday olması halinde kendisinin de İyi Parti adayı olacağı, en azından partisinden o yönde bir talep olduğu yolunda.

Ama CHP içinde geniş bir kitle Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar uyguladığı taktiğin doğru olduğunu ve egosunu bastırmış bir lider olarak yerel seçimlerde elde edilen başarının mimarı olarak Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde egosuna yenilmeyeceğine inanıyor.

Ben ise o kadar emin olamıyorum.