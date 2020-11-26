  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Fatih Altaylı dayanamadı Akşener'e sordu! 'Niye güldünüz?'
Gündem

Fatih Altaylı dayanamadı Akşener'e sordu! 'Niye güldünüz?'

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı televizyon programında sık sık gülmesi dikkat çekti. Programın sunucusu Fatih Altaylı da dayanamayıp "Niye güldünüz?" sorusunu sordu ancak Akşener soruyu duymazdan geldi.

Yeniakit Publisher
2020-11-26 21:43:00 - 2020-11-26 21:45:48

Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teketek programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

Fatih Altayla'nın sorduğu sorular sonrası sık sık Meral Akşener'in gülmesi dikkat çekti.

İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddialarını Akşener'e soran Fatih Altaylı, Akşener'in gülmesi sonrası kendini tutamayarak "Neden güldünüz?" sorusunu yöneltti ama Akşener soruya cevap vermedi.

Akşener Özdağ'ın neden Buğra Kavuncu'yu hedef aldığını bilmediğini de açıkladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia
Gündem

'Bana istihbarat geldi' diyerek paylaştı! Gökçek'ten flaş iddia

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun taksi ısrarı, akıllara 'işin içinde peşkeş mi var?' iddialarını getirmişti. Ankara eski Büyükşehir Bel..
Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından
Siyaset

Ali Babacan bakakaldı! AK Parti teşkilatından "sürpriz" mesaj

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde, AK Parti Lapseki İlçe Teşkilatı'nın hazırladığı pankarta bakakaldı...
ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor
Korona Virüs

ODTÜ buldu! Koklamak koronadan koruyor

ODTÜ'de yürütülen çalışmada solunduğunda koronavirüsün hava yoluyla bulaşmasını ve hastalığın akciğerlere yerleşmesini engelleyen antiviral ..
Satılık 2014 model Opel Astra
Satılık 2014 model Opel Astra

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay