Fatih Altaylı dayanamadı Akşener'e sordu! 'Niye güldünüz?'
İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in katıldığı televizyon programında sık sık gülmesi dikkat çekti. Programın sunucusu Fatih Altaylı da dayanamayıp "Niye güldünüz?" sorusunu sordu ancak Akşener soruyu duymazdan geldi.
Habertürk kanalında Fatih Altaylı'nın sunduğu Teketek programına konuk olan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.
Fatih Altayla'nın sorduğu sorular sonrası sık sık Meral Akşener'in gülmesi dikkat çekti.
İYİ Parti'den istifa eden Ümit Özdağ'ın İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'nun FETÖ'cü olduğu iddialarını Akşener'e soran Fatih Altaylı, Akşener'in gülmesi sonrası kendini tutamayarak "Neden güldünüz?" sorusunu yöneltti ama Akşener soruya cevap vermedi.
Akşener Özdağ'ın neden Buğra Kavuncu'yu hedef aldığını bilmediğini de açıkladı.