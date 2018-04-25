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Fatih Altaylı CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı önerdi

Fatih Altaylı, bugünkü yazısında 24 Haziran seçimleri için aday arayışında olan CHP'ye Bill Clinton'u aday gösterme çağrısında bulundu.

25 Nisan 2018 Çarşamba 14:21
Fatih Altaylı CHP'ye Cumhurbaşkanı adayı önerdi

Bugünkü yazısında CHP’nin Cumhurbaşkanlığı adaylarına ilişkin değerlendirmede bulunan Fatih Altaylı, partinin aday listesini açıklayarak, CHP’ye ABD’nin eski Başkanı Bill Clinton’u aday gösterme çağrısında bulundu.

İŞTE ALTAYLI’NIN YAZISINDAKİ İLGİLİ KISIM:

CHP’nin iki seçimdir sergilediği tutum, bana yıllar önce yazdığım bir yazıyı hatırlatıyor aslında.

Deprem sonrası Türkiye’ye gelip çok da sempati toplayan Bill Clinton’ın, ABD Başkanlığı’nı bıraktıktan sonra Türkiye’de siyaset yapmasını önermiştim.

CHP acaba Abdullah Gül yerine Bill Clinton’ı aday yapsa nasıl olur?

Emin olun CHP seçmeni için Gül’den daha kabul edilebilir bir aday olacaktır.

CHP seçmeni Gül’dense Clinton’a daha bir gönül rahatlığıyla oy verebilir.

Üstelik de Bill Clinton, dünya liderlerini tanır, ABD’yi bilir, ekonomi konusunda başarılıdır.

Tek sıkıntısı, kampanya sırasında Türkçe nutuk atamaz ama önemli değil.

Zaten CHP’nin adayının konuşmaları fazlaca yer bulamayacak medyada. Konuşmasa da olur yani.

Sakın yanlış da anlamayın.

Abdullah Güle karşı falan değilim.

Saygı duyduğum, açık fikirli, diyaloğa önem veren, çok iyi bir siyasetçidir.

Ama CHP’yle hiçbir fikri ve zikri yakınlığı olmayan birinin CHP adayı olması garibime gider sadece.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 14:21
  1. Bill Clinton
  2. Fatih Altaylı
  3. CHP

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