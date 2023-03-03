Fatih Altaylı bile bu işe şaştı kaldı! Nasıl yani?

Cumhurbaşkanı adayını bir türlü belirleyemeyen altılı masaya bir tepki de muhalefet şakşakçısı Fatih Altaylı'dan geldi. Cumhur İttifakı lehine çalışan tek şeyin Millet İttifakı olduğunu ileri süren Altaylı, Habertürk'teki yazısında özetle şunları kaydetti:

"Sorun pazartesi muhtemelen çözülecek. Meral Akşener “Ben aday olmayacağım” diye kendini bağlamış olduğu için mecburen çözülmek zorunda. İYİ Parti bu saatten sonra karşı ittifaka katılıp intihar etmeyeceğine göre çözülecek.

Ama masa gereksiz bir yara almış olacak.

(...) Benim son zamanda gördüğüm şu ki, evrendeki hemen her şey Cumhur İttifakı aleyhine çalışıyor.

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Cumhur İttifakı lehine çalışan tek şey ise Millet İttifakı."