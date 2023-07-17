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Medya Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz
Medya

Fatih Altaylı: Bıktım bunlardan! Bu CHP’liler saat bile kuramaz

Yeniakit Publisher
2023-07-17 23:56:00 -

Seçim hezimeti sonrası CHP'ye gelen eleştiriler artarken, seçim öncesi CHP'ye destek veren Fatih Altaylı CHP'yi sert sözlerle bombaladı.

Türkiye'de muhalefet olmayı bile beceremeyen Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelik eleştiriler devam ediyor.

Habertürk'ten ayrılan Fatih Altaylı, Youtube'da yaptığı açıklamada CHP'yi sert sözlerle eleştirdi.

Altaylı, "Bıktım bunlardan ben, ben bu CHP'den gerçekten bıktım. Birtakım sağcılar vardır. Bu halk partisi filan derlerdi. Ben de ya kardeşim ne alıp veremediğiniz var Cumhuriyeti kuran parti derdim. Cumhuriyeti Atatürk kurmuş, bunlar varya saat kuramazlar saat." diyerek tepkisini ortaya koydu.

Kaynak: Yeni Akit

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