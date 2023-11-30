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Gündem Fatih Altaylı - Ali Koç kavgasında sert sözler: Beni de satılık zannetmeleri...
Gündem

Fatih Altaylı - Ali Koç kavgasında sert sözler: Beni de satılık zannetmeleri...

Yeniakit Publisher
2023-11-30 19:22:00 -
Fatih Altaylı - Ali Koç kavgasında sert sözler: Beni de satılık zannetmeleri...

Ortalıkta 'gazeteciyim' diye dolanan Fatih Altaylı'dan Fenerbahçe'yi şampiyonluğa hasret bırakan Ali Koç için "Baba parası ile her şeyi, herkesi satın almaya alışmış olanların beni de satılık zannetmeleri ciddi bir terbiyesizlik işareti" ifadelerini kullandı.

Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait olduğunu yazan ve iddiası Fenerbahçe ve TFF tarafından yalanlanan Fatih Altaylı, "Baba parası ile her şeyi, herkesi satın almaya alışmış olanların beni de satılık zannetmeleri ciddi bir terbiyesizlik işareti" diyerek Federasyon'un baskıyla açıklama yaptığını öne sürdü.

Altaylı, "Madem bu maçı aslında camialar istemiyordu ve Federasyon yüzünden mecburen gidiyorsunuz. Başkanlar Suudi Arabistan’a gitmesin. Hatta genç takımları yollayın, orada onlar oynasın, kupayı değersizleştirin. Siz de Türkiye’de iki takım 100. Yıl Dostluk Maçı oynayın diye bir öneri yapsam kabul eder misiniz?" diye sordu.

Ne olmuştu?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun önemli sponsorlarından birinin patronu ile karşılaştığını söyleyen Altaylı, “Futbolun en önemli sponsorlarından biri olarak bu maçın Türkiye’de oynanmasına yönelik bir talebiniz ya da en azından bir itirazınız olmadı mı?” diye sordum.

“Bizim sponsor olarak bu işlere karışma hakkımız yok. Ama elbette bir vatandaş olarak, milliyetçi bir vatandaş olarak bunu Federasyon Başkanı’na sordum. Nereden çıktı bu Suudi Arabistan işi?” dedim. “Ali Koç önermiş” diye yazmıştı.

Fenerbahçe kulübü, "Türkiye’de futbolun amiri olan Türkiye Futbol Federasyonu’nun süreç ile ilgili gerçekleri ivedilikle açıklamasını özellikle rica ediyoruz.” açıklaması yapmıştı.
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Altaylı'nın iddiasını Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Kupa Finali'nin Suudi Arabistan'da oynanması fikrinin Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a ait olduğu yönündeki iddiaları net bir dille yalanlamıştı.

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