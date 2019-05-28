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Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?

TFF Başkanı Hüsnü Güreli'ye yönelik eleştiriler karşısında çileden çıkan Fatih Altaylı, tepkisini "Böyle bir hayvanlık var mı!" sözleriyle koydu.

28 Mayıs 2019 Salı 03:26
Fatih Altaylı ağzını iyice bozdu: Böyle bir hayvanlık var mı?

Son günlerde yayınlarda sergilediği agresif ve stresli tavırlarıyla gündeme gelen gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk televizyonundaki programda sinirlerine hakim olamayarak ağzını bozdu. Galatasaray’ın şampiyonluk kutlamasında Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Hüsnü Güreli’nin Galatasaraylı oyunculara kupayı verdiği anlara yönelik eleştiriler karşısında sinirlerine hakim olamayan Altaylı, “Böyle bir hayvanlık var mı?” diye konuştu.

“İtmişler adamı!..”

Altaylı, “Süper Lig'de üst üste iki toplamda yirmi ikinci kez şampiyonluğa ulaşan Galatasaray'ın kutlama töreninde TFF Başkanı Hüsnü Güreli'nin görüntüleriyle ilgili konuşan Altaylı "Bu ülke, adam gibi adama hasret kaldığımız bir duruma iğrenç duruma getiriliyor. Bir fotoğraf karesi üzerinden iğrenç bir saldırı başlatıldı. Hüsnü Güreli'nin üzerinde takım elbise var, yayılan fotoğrafa bakıyorum, ama kolu çıplak. Böyle bir şey olabilir mi! Geçen sezon ne dedik, TFF Başkanı'nın paçası sıkmadı gelip vermedi Galatasaray'ın kupasını, bu sene TFF Başkanı, yönetim kurulu ve üyeleri de gelmiş. Bundan daha doğal ne var? Bir anlık fotoğraf karesi de var. Sordum da o kareyi, itmişler adamı” dedi.

“Haysiyet cellatlığı yapılır mı?”

Altaylı, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Bunun üzerinden bir haysiyet cellatlığı yapılır mı? Bunu yapan onursuzun önde gidenidir! Adam Beşiktaşlı. Adam Galatasaray'ın elinden iki şampiyonluk almış, 100. yılda şampiyonluk yaşayan Beşiktaş yönetiminin ikinci başkanı. Bu adama Galatasaraylı deniyor, yuh artık! Diyelim ben Federasyon Başkanıyım, Fenerbahçe'ye kupa veriyorum, vermem mi! Tabii ki veririm. O anda futbolcular hoplamaya başlıyor, ben de aralarında kalmışım. Ne yaparsın tabii ki tebessüm edersin. Böyle bir hayvanlık var mı! Sosyal medyada bunu konuşanlar, Hüsnü Güreli gibi bir spor adamından özür dilesinler. Şahane bir spor adamlığı örneği göstermiş, özür dilesinler!”

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Haber Tarihi: 28 Mayıs 2019 Salı 03:26
  1. Fatih Altaylı
  2. hüsnü güreli
  3. TFF
  4. hayvanlık

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