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Dünya

Fas’tan İsrail’e sert tepki

Fas'tan İsrail'in Doğu Kudüs'teki Filistinlilere yönelik ihlallerine ilişkin sert tepkisini gösterdi.

Yeniakit Publisher
2021-05-09 10:45:00 -
Fas’tan İsrail’e sert tepki

Fas Başbakanı Sadeddin el-Osmani, İsrail polisinin işgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan Filistinlilere yönelik ihlallerine tepki gösterdi.

Osmani sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Başta Şeyh Cerrah Mahallesi olmak üzere İsrail güçlerinin mukaddes şehir Kudüs'teki ihlallerini kınıyoruz." ifadesini kullandı.

Başbakan Osmani İsrail'in Mescid-i Aksa'da namaz kılan cemaate saldırılarına karşı kararlı bir direniş gösteren Filistinlilere selam gönderdiğini belirtti.

Faslı dernekten BM'ye: Filistinlilere uluslararası koruma sağlayın

Fas Filistin'e Destek ve Normalleşme Karşıtı Dernekten yapılan yazılı açıklamada, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve oradaki Filistinlilere yönelik saldırılarına ilişkin bir mektup gönderildiği belirtildi.

Mektupta BM'ye, "siyonistlerin, savunmasız insanlara yönelik savaş suçu düzeyinde olan bu saldırılarına karşı başta Kudüs'te yaşayanlar olmak üzere tüm Filistinlilere uluslararası koruma sağlama" çağrısında bulunuldu.

Fas, 10 Aralık 2020'de İsrail'le ilişkilerini normalleştirme kararı almış, tam diplomatik ilişki kurulmasına yönelik anlaşmaya varmıştı. İki ülke, 22 Aralık 2020’de de diplomatik ilişkilerin normalleştirilmesi kapsamında 4 anlaşma imzalamıştı.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te yaşananlar

İşgal altındaki Doğu Kudüs, Şeyh Cerrah Mahallesi'nde yaşayan Filistinlilere zorunlu göç tehdidi nedeniyle gergin günlere sahne oluyor. İsrail polisinin Mescid-i Aksa’daki saldırıları da kutsal kentteki gerilimi tırmandırıyor.

İsrail polisi, 7 Mayıs akşamı teravih namazı sırasında Mescid-i Aksa'daki cemaate ses bombaları ve plastik mermiyle müdahale etmişti.

Filistin Kızılayı, İsrail polisinin müdahalesi nedeniyle 205 Filistinlinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail polisinin Filistinlilere dünkü müdahalesinde de 90 kişi yaralanmış, Filistin Kızılayı yaralananlar arasında bir yaşında bebek ve çocukların da olduğunu açıklamıştı.

Bugün sabah namazı sonrası İsrail polisi, Mescid-i Aksa'dan çıkan cemaate yine plastik mermi ve ses bombaları ile müdahale etmiş, 10 kişiyi yaralamıştı.

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