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Dünya Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar
Dünya

Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Bazı hainlerin aksine Fas Başbakanı Saadeddin Osmani BM 75. Genel Kuruluna gönderdiği video mesajda, başkenti Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da kalıcı bir barışın sağlanamayacağını açıkladı.

Yeniakit Publisher
2020-09-27 04:20:00 -
Fas'tan BM'de hainleri kızdıracak açıklamalar

Fas Başbakanı Saadeddin Osmani, koronavirüs salgını sebebiyle bu sene internet üzerinden yapılan Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurulu'na video ile mesaj yolladı.

Osmani, yönetim merkezi Kudüs olan bağımsız bir Filistin devleti kurulmadan Orta Doğu'da adil ve kalıcı barışın sağlanamayacağını belirterek Fas'ın bu bölgede yaşanan gelişmeler hakkında endişe duyduğunu açıkladı.

Kudüs ve Batı Şeria'da işgalci İsrail'in aldığı tek taraflı tüm kararların Fas tarafından reddedildiğini belirten Osmani bu kararların bölgeyi istikrarsızlığa sürükleyeceğini iddia etti.

BAE'ye tepki göstermişti

Osmani, Fas'ın İsrail ile Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) arasında imzalanan normalleşme anlaşmasını kabul etmediğini ve İsrail ile yapılacak tüm normalleşme çalışmalarına karşı olduğunu belirtmişti.

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