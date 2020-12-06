Fas'ta son 24 saatte 48 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 6 bin 184'e yükselirken Gazze'de de 726 yeni vaka tespit edildi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte 48 kişinin virüs nedeniyle yaşamını yitirdiği, 4 bin 118 yeni vaka tespit edildiği, 3 bin 879 kişinin iyileştiği belirtildi.

Açıklamada, toplam can kaybının 6 bin 184'e, vakaların 376 bin 738'e, hastalığı yenenlerin sayısının ise 327 bin 693'e çıktığı kaydedildi.

- Gazze

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 726 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.

Gazze'deki vaka sayısının 25 bin 121'e yükseldiği kaydedilen açıklamada, Kovid-19 kaynaklı ölü sayısının ise 134 olduğu aktarıldı.

Açıklamada, iyileşen hasta sayısıyla ilgili bilgiye yer verilmedi.