Fas'ta İsrailli şirkete protesto! Kovuldular

Faslı aktivistlerin, ülkede düzenlenen uluslararası hurma fuarına katılan Siyonist şirketi kovdukları belirtildi.

Faslı aktivistlerin Siyonist şirketin uluslararası hurma fuarına katılmasını protesto etmeleri üzerine fuarı düzenleyen heyetin şirketin fuara iştirakini askıya aldığı ifade edildi.

Fas’ta düzenlenen Uluslararası Hurma Fuarına işgal rejiminden bir şirket de iştirak etti. Ancak Siyonist Rejimle İlişkileri Normalleştirmeye Karşı Fas Gözlemevi ile İsrail’i Boykot Hareketi (BDS) ve Filistin İçin Ulusal Çalışma Grubu Siyonist şirketinin fuara katılımını protesto etti.

Fuar alanını terk ettiler

İşgal rejimiyle ilişkileri normalleştirmeye karşı yapılan protesto faaliyetleri neticesinde işgalci İsrail şirketinin fuardaki standı kapatıldı.

İsrail şirketi, işgal rejimine karşı yapılan protestoların oluşturduğu baskının ardından fuarın üçüncü gününde standını kapatmak zorunda kaldı.

Fuar günlerinde İsrail’in boykot edilmesiyle ilgili çalışmalar yapan aktivistler, ziyaretçileri İsrail standından bir şeyler almamaları konusunda bilgilendirirken, Siyonist şirket protestoların ardından fuarı terk etmek zorunda kaldı.