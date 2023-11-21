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Dünya Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.
Dünya

Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Yeniakit Publisher
2023-11-21 10:41:00 -
Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.

Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.

Fas'ın kuzey kesimindeki Kuneytra kentinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek için toplandı.

Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.

"Gazze'deki mücadeleye selam", "Halk, normalleşme istemiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ifade etti. 

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