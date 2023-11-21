Fas'ta İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırıları protesto edildi.
Faslılar, İsrail'in Gazze Şeridi'ne yoğun saldırılarını protesto için gösteri düzenledi.
Fas'ın kuzey kesimindeki Kuneytra kentinde sivil toplum kuruluşlarının çağrısıyla binlerce kişi, İsrail'in yoğun saldırıları altındaki Gazze'deki Filistinlilere destek için toplandı.
Fas ve Filistin bayrakları taşıyan göstericiler, İsrail'in saldırılarını protesto etti.
"Gazze'deki mücadeleye selam", "Halk, normalleşme istemiyor" şeklinde sloganlar atan göstericiler, İsrail'le normalleşmeye karşı olduklarını ifade etti.
Dünya
ÖNE ÇIKAN VİDEO
Arap ülkeleri: BAE, Bahreyn, Mısır, FAS, Suudi Arabistan'da...Gazze'de acil ateşkes talep ettiler