Fas’ta 27'nci Uluslararası Kazablanka Kitap Fuarı koronavirüs nedeniyle ertelendi

RABAT (AA) - Bu sene 27’ncisinin düzenlenmesi planlanan Uluslararası Kazablanka Kitap ve Yayıncılık Fuarı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında sağlık güvenliği nedeniyle ertelendi.

Fas Kültür, Geçlik ve Spor Bakanlığının resmi internet sitesinden yapılan yazılı açıklamada, her yılın Şubat ayında Fas'ın Kazablanka kentinde düzenlenen geleneksel Uluslararası Kitap ve Yayıncılık Fuarı'nın, salgının oluşturduğu sağlık güvenliği sorunu gerekçesiyle ertelendiği açıklandı.

Açıklamada fuarın, her yıl çeşitli yaş gruplarından on binlerce ziyaretçiye ev sahipliği yaptığı belirtilerek, ulusal ve uluslararası birçok yayın evinin yoğun bir ilgiyle katılım gösterdiğine dikkat çekildi.

Bakanlık, ertelenen fuarın gerçekleştirilmesi beklenilen yeni tarihin önümüzdeki günlerde belirleneceğini duyurdu.

Fas’ın en büyük kültür etkinliği olarak bilinen Uluslararası ​​​​​​​Kazablanka Kitap ve Yayıncılık Fuarı, ilk kez 1994 yılında yapıldı. Her yılın şubat ayında 10 gün süreyle gerçekleştirilen etkinliğe, ortalama 40 ülkeden 700'den fazla yayın evin katılıyor.