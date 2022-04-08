Faslı Yusuf bebek tedavi için uçak ambulansla Türkiye'ye getiriliyor

Sosyal medya hesabından anne Zeynep Rahou'nun bebeğinin tedavisi için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türkiye'den yardım istediği videoyu paylaşan Koca, "Faslı Yusuf bebeğin bir hastalığı var. Ne doğduğu Hollanda'da ne Fas'ta çare bulunabildi. Annesine, 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz.' denmiş. O ise umudunu, yardımları karşılığında beklentisi yok dediği Cumhurbaşkanımıza bağladı. Uçağımız bu sabah kalkıyor." ifadelerini kullandı.

"Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz"

Anne Rahou, Bakan Koca'nın paylaştığı videoda kendilerine Fas'ta ve Hollanda'da yardım edilemediğini belirtti.

Rahou, bebeğinin tedavi süreciyle ilgili şunları anlattı:

"Bize 'İsterseniz çocuğunuzun hayatını sonlandırabiliriz ya da fişi çekip çocuğunuzun normal havayı solumasını...' Ama böyle olursa da zamanla ciğerlerinin çürüyerek öleceğini söylediler. Yani elimizdeki tek seçenek çocuğumuzun ölecek olması. Başkan Erdoğan'ın bize yardım edeceğinden umutluyuz. O, bu zamanın en iyi lideri. Yardımları karşılığında bir beklentisi de yok. Tüm dünyada insanlara, Irak'taki, Suriye'deki, Ukrayna'daki insanlara yardım ediyor.

Ayrıca Başkan Erdoğan, Hollanda'da doktorlar hayatını sonlandırmak üzereyken Dilara Şahin'i de Türkiye'ye getirtmişti. Ben bir anneyim, kalbim acıyor. Biliyorum, Erdoğan bize yardım edebilecek ve yaparım dediğinde yapacak olan tek dünya lideri. Bu yüzden eminim ki bize yardım edecektir. Lütfen, size yalvarıyorum bu ramazan ayında bize yardım edin. Oğlumun öldüğünü görmek istemiyorum."

Videoda, Yusuf bebeğin solunum cihazına bağlı görüntüleri de yer aldı.

Sağlık Bakanlığına ait uçak ambulansın bugün Hollanda'daki Yusuf bebeği Ankara'ya getireceği öğrenildi.