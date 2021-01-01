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Gündem Faşizan nedir, ne anlama gelir?
Gündem

Faşizan nedir, ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP’li Fikri Sağlar’ın ‘Türbanlı hakim’ açıklamasının ardından sert tepki gösterdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan söz konusu durumu ‘faşizan’ olarak nitelendirdi. Vatandaşlar ise Erdoğan’ın bu açıklamasının ardından ‘faşizan anlayışı’ kelimesini araştırmaya başladı. Peki, Faşizan nedir, ne anlama gelir?

Yeniakit Publisher
2021-01-01 17:30:00 -
Faşizan nedir, ne anlama gelir?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni yılın ilk gününde bazı açıklamalar yaptı. CHP’li Fikri Sağlar’ın ‘Türbanlı hakim’ sözlerine sert tepki gösteren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu zatın artık bu çağda yaşamadığını söyleyerek CHP zihniyetinin faşizan anlayışının yansıması olduğuna dikkati çekti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, başörtülü olan hakim olamaz diye bir şartın olmadığını da belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu açıklamalarının ardından birçok vatandaş tarafından “Faşizan” kelimesi araştırılmaya başlandı. Peki, faşizan nedir?

Faşizan nedir?

Faşizan kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden bir tanesidir. Faşizan kelimesi, Fransızca dilinden Türkçeye geçmiştir. TDK'ye göre faşizan kelimesi anlamı şu şekilde; Faşist eğilimli olarak ifade edilmektedir.

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