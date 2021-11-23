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Ekonomi Faşizan karar sonrası harekete geçildi
Ekonomi

Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye'nin CHP'li faşist başkanı Tanju Özcan'ın daha önce hayata geçireceklerini duyurduğu "Yabancılardan nikah parası olarak 100 bin TL alınması" ve "Suyun metreküpünün yabancılara yüksek fiyata satılması" yönündeki tasarı, belediye meclisinden geçti. Skandal belediye yasasıyla ilgili Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu inceleme başlattı.

Yeniakit Publisher
2021-11-23 17:21:00 -
Faşizan karar sonrası harekete geçildi

Bolu Belediye Başkanı CHP'li Tanju Özcan, geçtiğimiz haftalarda Suriyeli ve Afgan mültecilerle ilgili yaptığı açıklamalarda nedeniyle uzun süre gündemden düşmemişti. Özcan, Bolu'daki Suriyelilerin ülkelerine dönmesini istediklerini belirterek, yabancıların su ve çöp kullanımıyla ilgili ücretlerini artıracaklarını belirtmişti.

Özcan'ın daha önce duyurduğu bu tasarılarla birlikte, Bolu Belediyesi Nikah Salonu'nda nikah kıyan yabancı uyruklulardan 100 TL alınması teklifi belediye meclisinden geçti.

İnceleme başlatıldı

Bu tasarının meclisten geçerek yasalaşmasının ardından tartışmalar başladı. İnsan hakları savunucuları, Özcan ve belediye meclis üyelerinin insan haklarının ihlal ettiğini belirtti. Adalet Bakanlığı da söz konusu kararla ilgili harekete geçti. Buna göre Adalet Bakanlığı'na bağlı Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu tarafından kararla ilgili inceleme başlatıldı.

Karar değerlendirilecek

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu, Bolu Belediye Meclisi'nde alınan kararı değerlendirdikten sonra kararını açıklayacak. İhtimaller arasında, söz konusu yasanın iptal edilmesi de var. Eğer Adalet Bakanlığı söz konusu yasanın insan haklarını ihlal ettiğini tespit ederse, bu yasanın yürürlükten kaldırılabileceği konuşuluyor.

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