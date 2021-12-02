  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Faşist Ümit'ten biracı Muharrem'e ziyaret
Siyaset

Faşist Ümit'ten biracı Muharrem'e ziyaret

Mültecilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, heyetiyle birlikte, Ramazan ayında şezlonga sere serpe uzanıp birasını yudumlayan Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-12-02 11:14:00 - 2021-12-02 11:15:29
Faşist Ümit'ten biracı Muharrem'e ziyaret

 

Mültecilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, heyetiyle birlikte, Ramazan ayında şezlonga sere serpe uzanıp birasını yudumlayan Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etti. İnce ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Özdağ, “Bugün Memleket Partisi'ni ziyaret ettik, ülke gündemini ve özellikle 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmesinin seçimler üzerindeki etkilerini, halkımızın tepkisini değerlendirdik. Muharrem İnce beye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'
Ekonomi

İslam Memiş'ten Hazine'de bakan değişimiyle ilgili çarpıcı ddia! 'Asıl bombayı bekliyorum'

Merkez Bankası'nın Kasım ayında 100 baz puanlık indiriminin ardından "istifa ve görevden alma" bekliyorum diyerek Hazine ve Maliye Bakanlığı..
Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak
Ekonomi

Müjde geldi! Hepsi Türkiye'ye akacak

Son 18 yılda Körfez ülkelerinin Türkiye'ye yatırımı 11,4 milyar doları bulurken, AK Parti Genel Başkanvekili Yardımcısı İffet Polat "Bu yatı..
Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!
Kadın - Aile

Düzenli ceviz tüketildiğinde bakın vücutta ne oluyor!

Metebolizmayı iyileştiren cevizin düzenli tüketildiği sürece birçok faydası olduğu biliniyor. Peki vücuda bakır, kalsiyum, demir, selenyum, ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay