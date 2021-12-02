Faşist Ümit'ten biracı Muharrem'e ziyaret
Mültecilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, heyetiyle birlikte, Ramazan ayında şezlonga sere serpe uzanıp birasını yudumlayan Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etti.
Mültecilere yönelik düşmanca tutumuyla bilinen Zafer Partisi'nin genel başkanı Ümit Özdağ, heyetiyle birlikte, Ramazan ayında şezlonga sere serpe uzanıp birasını yudumlayan Memleket Partisi'nin lideri Muharrem İnce'yi ziyaret etti. İnce ile görüşmesinin ardından açıklamada bulunan Özdağ, “Bugün Memleket Partisi'ni ziyaret ettik, ülke gündemini ve özellikle 900 bin Suriyeliye vatandaşlık verilmesinin seçimler üzerindeki etkilerini, halkımızın tepkisini değerlendirdik. Muharrem İnce beye misafirperverlikleri için teşekkür ediyorum” dedi.