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Siyaset Faşist Tanju şimdi de duyar kastı!
Siyaset

Faşist Tanju şimdi de duyar kastı!

Mülteciler üzerinden yaptığı açıklamalarıyla insan haklarını ayaklar altına alan Bolu Belediye Başkanı, faşist Tanju Özcan şimdi de Türkiye'de yaşanan sel felaketleri üzerinden duyar kasarak ikiyüzlülüğe soyundu.

Yeniakit Publisher
2021-08-14 12:19:00 -

Kurulduğu günden bu yana insanları milliyetlerine göre ayırarak ırkçılığı körükleyen, Mimar Sinan'ın bile kafa tasının ölçüsünü alıp Türk olup olmadığını araştıran CHP, ülkede türlü rezilliklere devam ediyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da şehirdeki mültecilere suyu 10 kat pahalı satma kararı alarak ırkçı siyaseti farklı bir boyuta taşıdı.

İnsan haklarını ayaklar altına alan Tanju Özcan, Türkiye genelinde infiale neden olan açıklamalarının ardından şimdi de duyar kasmaya başladı. Özcan, sel felaketi yaşayan bölgelere Bolu Belediyesi olarak yardım gönderdiklerini, şimdi de çok sayıda powerbank göndereceklerini söyledi. Yardım için gönderecekleri powerbank'leri Özcan'ın masasında sergilemesi de dikkatlerden kaçmadı.

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Yorumlar

Cenk

Chpkk partisi sosyal demokrat görünümlü dünyanın en faşist partisidir
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Haznevi

Sn Akit ailesi. Dediğim gibi sitenizi cok takip ediyorum. Fondaş ismini cok güzel bulmuştum. Ayrıca bu faşist adamların açıklamalarından sonra suriyelilere saldırı oldu. Simdi adamlar çakallık yapıp ak partiyi müsebbip olarak göstermesinler. Bu olayların sebebi bu adam ve bunun gibiloeridir
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