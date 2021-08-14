Faşist Tanju şimdi de duyar kastı!

Kurulduğu günden bu yana insanları milliyetlerine göre ayırarak ırkçılığı körükleyen, Mimar Sinan'ın bile kafa tasının ölçüsünü alıp Türk olup olmadığını araştıran CHP, ülkede türlü rezilliklere devam ediyor.

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan da şehirdeki mültecilere suyu 10 kat pahalı satma kararı alarak ırkçı siyaseti farklı bir boyuta taşıdı.

İnsan haklarını ayaklar altına alan Tanju Özcan, Türkiye genelinde infiale neden olan açıklamalarının ardından şimdi de duyar kasmaya başladı. Özcan, sel felaketi yaşayan bölgelere Bolu Belediyesi olarak yardım gönderdiklerini, şimdi de çok sayıda powerbank göndereceklerini söyledi. Yardım için gönderecekleri powerbank'leri Özcan'ın masasında sergilemesi de dikkatlerden kaçmadı.