Faşist Fatih'ten faşist Tanju'ya destek

28 Şubat sürecinin medyataki tetikçilerinden HaberTürk yazarı Fatih Altaylı, faşist uygulamalarıyla büyük tepki toplayan CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a destek verdi. "Evet, doğrudur Tanju Özcan, Türkiye’yi bir nevi işgal eden büyük bölümü Suriyeli sözde göçmen özde işgalcilere karşı fazla sert bir söylem içinde olabilir ama Türkiye için bir ulusal güvenlik tehdidi haline geldiği gizlenmeye çalışılan bu rezalete de başka türlü dikkat çekmesi mümkün değil" herzelerini yumurtlayan Altaylı, Bolu Belediyesi'nin yabancılar için farklı su ve nikâh ücreti kararına da atıfta bulunarak, "Muhtemelen Özcan, yabancılara farklı hizmet tarifesi uygulamanın çok da mümkün bir şey olmadığını kendisini eleştirenlerden daha iyi biliyordur ama adam çok açık bir biçimde bir mesaj vermeye çalışıyor. 'Bu işgalcilerden bizi kurtarın' diyor" ifadelerini kullandı. Altaylı'nın bütün mültecileri aynı kefeye koyup hedef gösterdiği yazısı sosyal medyada büyük tepki çekti.