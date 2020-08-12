Fas'ın radyo ve TV yayınları Türk firmaya emanet

ANKARA (AA) - ARİFE YILDIZ ÜNAL - Global bir firma olarak hizmet veren Profen, çözüm ortağı IntraTel'in desteğiyle Fas Radyo ve Televizyon Kurumu (SNRT) ana televizyon uplink istasyonu "EagleEYE Yönetim Sistemi Gözlem ve Kontrol Projesi'ni başarıyla tamamladı.

Profen Ür-Ge Direktörü Durmuş Kutay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, uydu yer istasyonlarının izlenmesi ve yönetimi için yerli ve milli olarak geliştirilen "Kontrol ve İzleme Yazılım Sistemi"nin yurt dışında da kullanılmaya başlandığını söyledi.



Sistemin kendi bünyelerinde geliştirildiğini ve yurt içinde "YIGIT" adıyla pazarlanarak çok sayıda projede başarılı şekilde kullanıldığını belirten Kutay, bunun daha sonra dünyanın çeşitli ülkelerine de pazarlandığını bildirdi.



Kutay, sistemin yurt dışına "EagleEYE Tesis Yönetim Sistemi" adıyla taşındığını ve satış grafiğinin de oldukça başarılı seyrettiğini dile getirerek, "Fas SNRT, ulusal TV ve radyo yayınlarını uyduya çıkarmak için kurduğu Uydu Uplink Yer İstasyonu'nu uzaktan izlemek ve kontrol etmek amacıyla Profen'in EagleEYE Yönetim Sistemi Gözleme ve Kontrol Ürünü'nü tercih etti. Projenin başarıyla tamamlandığını duyurmaktan onur duyuyoruz." dedi.

Kutay, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını koşullarına rağmen çalışmaları uzaktan yürüterek, sahadaki her ürün için sürücü ve GUI geliştirme, SW'yi sahaya yükleme, etkinleştirme ve test etme dahil proje aşamalarını yalnızca IntraTel üzerinden sahaya erişerek zorlu bir süreçle gerçekleştirdiklerini ifade etti.



Son kullanıcı Fas SNRT'nin ulusal TV ve radyo yayınlarını uyduya çıkmak için bir uydu uplink yer istasyonu kurduğu bilgisini veren Kutay, şöyle konuştu:

"Sistem bir süredir kullanmaktaydı fakat istasyonu uzaktan izlemek ve kontrol etmek için kurdurdukları NMS sistemi istikrarlı bir şekilde çalışmıyordu. Proje detayları üzerine çalışma yapılarak sorunların üstesinden gelecek, müşteri beklentilerini karşılayacak EagleEYE tabanlı çözüm oluşturuldu ve sunuldu."

- Yayın sürekliliği sağlanıyor

Projenin kabul görmesi üzerine çalışmaların başlatıldığını söyleyen Kutay, sunucu yapısındaki EagleEYE Sistemi'nin merkeze yerleştiğini, her ekipmanın belirli aralıklarla sorgulanarak durum bilgilerinin kontrol edildiğini ve toplanan bilgilerin sunucu veri tabanına kaydedildiğini anlattı.



Kutay, kurulan sistem sayesinde, yayın sürekliliğini sağlamak için anlık tüm cihaz ve alt sistemlerin takip edildiğine dikkati çekerek, gerekli durumlarda arızalı cihazların otomatik olarak yedekte bekleyen cihazlarla değiştirildiğini ve aksiyonların ilgili noktalara bildirildiğini dile getirdi.



17 aktif cihaz içeren proje için müşteri talepleri dikkate alınarak kullanıcı ara yüzü oluşturulduğunu anlatan Kutay, şu değerlendirmede bulundu:



"Aktif cihazlarla haberleşmek için yeni sürücüler geliştirildi. Projenin başlama zamanı her ne kadar Kovid-19 öncesine rastlasa da uygulama safhasına gelindiğinde ülkeler arası uçuş sınırlamaları nedeniyle sahaya teknik eleman gönderme imkanı bulunmamaktaydı. Bu nedenle kurulum ve testler Profen'in Fas'taki iş ortağı IntraTel'in sahaya gönderdiği teknik elemanlarla yürütülerek ve sıkça uzaktan erişim araçlarından yararlanılarak tamamlandı."



Kurulan EagleEYE Sistemi'nin genişlemeye açık yapıda olduğunu, potansiyel olarak ileriye dönük yapılabilecek sistem geliştirmelerinde kullanıcıya minimum maliyetle bunu gerçekleştirme imkanı sunduğunu belirten Kutay, Profen'in kendi bünyesinde yerli ve milli olarak geliştirdiği EagleEYE Yönetim Sistemi'nin uydu teleport, telekom sistemleri, SCADA tipi uygulamalar, veri merkezi uygulamaları, IoT uygulamaları ve akıllı yönetim gerektiren tesisler için geliştirilen sistem yönetim aracı olduğunu kaydetti.

Kutay, yer istasyonlarının monitör, kontrol ve yönetimini sağlayan EagleEYE'nin, iş akışlarını düzenleyen, bakım süreçlerini yönetebilen ve belirlenen formatta ve kriterlerde raporlama yapabilen ileri seviye özelliklere sahip olduğunu da sözlerine ekledi.

