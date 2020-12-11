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Dünya Fas'ın ihanet anlaşmasını İsrail Bakanı dans ederek kutladı
Dünya

Fas'ın ihanet anlaşmasını İsrail Bakanı dans ederek kutladı

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas'ın İsrail ile normalleşme sürecine girmeyi kabul ettiğini duyurmasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, kutlama dansı yaptı.

Yeniakit Publisher
2020-12-11 00:53:00 - 2020-12-11 00:56:23

İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, Fas ile İsrail arasındaki normalleşme anlaşmasını dans ederek kutladı.

Fas-İsrail anlaşmasını Trump duyurdu

ABD Başkanı Donald Trump'ın Fas ve İsrail'in ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaştığını duyurmasının ardından İsrail Ulaştırma Bakanı Miri Regev, anlaşmayı dans ederek kutladı.

Regev, Fas Kralı Muhammed VI, Başkan Trump ve İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya teşekkür ederek, "Bu atalarımızın geldiği topraklar ve torunları oraya geri dönecekler" dedi.

İsrail ile anlaşan dördüncü Arap ülkesi

Öte yandan son 3 ay içinde Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Sudan'ın ardından Fas, İsrail ile ilişkilerin normalleştirilmesi konusunda anlaşmaya varan dördüncü Arap ülkesi oldu.

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