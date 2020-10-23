Fas ve Ürdün'de Kovid-19'dan ölümler arttı

RABAT (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 3 bin 205'e Ürdün'de 508'e ulaştı.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 73 kişinin daha yaşamını yitirdiği ve 3 bin 685 yeni vaka tespit edildiği belirtildi.



Böylece virüs kaynaklı toplam can kaybının 3 bin 205'e, vaka sayısının da 190 bin 416'ya yükseldiği ülkede, iyileşen hasta sayısı ise 2 bin 694 artarak 157 bin 175'e ulaştı.

Açıklamada ayrıca, günlük vaka sayısında ilk sırada yer alan Kazablanka kentinde 1255 yeni vaka kaydedildiği belirtildi.

Fas'ta Kovid-19'un ilk görüldüğü mart ayından bu yana en yüksek günlük vefat sayısı kaydedilmiş oldu.

- Belirli bölgelerde tedbirler alındı

Öte yandan, Fas hükümeti tarafından yapılan yazılı açıklamada Kovid-19 salgınının önlenmesi için belirli bölgelerde pazar gününden itibaren 4 hafta sürecek önlemler alınacağı duyuruldu.

Açıklamada, Kazablanka ve El-Muhammediyye kentlerinin yanı sıra En-Nuvasır, Medyune, Birreşid ve Bin Süleyman bölgelerinde önlem alınacağı ifade edildi.

Söz konusu bölgelerde 21.00'den 06.00'ya kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı, sağlık ve iş haricinde tüm hareketlerin kısıtlanacağı belirtildi.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişinin daha Kovid-19 nedeniyle yaşamını yitirdiği, 2 bin 489 kişinin virüse yakalandığı, 105 kişinin de sağlığına kavuştuğu belirtildi.

Bakanlık, salgında toplam ölü sayısının 508'e, vakaların 48 bin 930'a, iyileşenlerin sayısının da 7 bin 449'a çıktığını bildirdi.