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Aktüel Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun
Aktüel

Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun

Yeniakit Publisher
2020-11-21 03:28:56 -
Fas ve Moritanya karşılıklı iş birliğinin gelişmesinden memnun

RABAT (AA) - Fas ve Moritanya aralarındaki ikili iş birliğinin ivedilikle gelişmesinden dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.

Fas Kraliyet Divanından yapılan açıklamaya göre, Fas Kralı 6. Muhammed, Moritanya Cumhurbaşkanı Muhammed Vild Gazvani ile telefon görüşmesi yaptı.

Açıklamada, iki liderin ülkeleri arasındaki iş birliğinin hızlı gelişmesinden memnuniyet duydukları, bunun çeşitli alanlara ve ufuklara genişletilmesi konusunda istekli oldukları kaydedildi.

Ayrıca liderlerin birbirlerini ülkelerine davet ettiği belirtildi.

Fas Dışişleri Bakanlığından 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu. Söz konusu operasyonun ardından bir gün sonra Fas makamları, Gergarat tampon bölgesindeki Moritanya sınır kapısında güvenliğin sağlandığını, karşılıklı olarak insan ve mal geçişlerinin başladığını açıklamıştı.


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