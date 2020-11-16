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Aktüel Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı
Aktüel

Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2020-11-16 22:23:34 -
Fas ve Lübnan'da Kovid-19 kaynaklı ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovis-19) nedeniyle Fas'ta 71, Lübnan'da 10 kişi hayatını kaybetti.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte 71 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 3 bin 12 yeni vaka tespit edildi.

Son rakamlarla, virüs kaynaklı can kaybı 4 bin 850'ye, vaka sayısı ise 296 bin 189'a ulaştı.

Ülkede iyileşen hasta sayısı da 4 bin 761 artışla 243 bin 359 oldu.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığı, ülkede virüs nedeniyle 10 kişinin daha hayatını kaybettiğini, 1016 kişinin virüse yakalandığını açıkladı.

Son verilerle birlikte, can kaybı 827'ye, vaka sayısı 106 bin 446'ya, iyileşen sayısı da 61 bin 413'e ulaştı.

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