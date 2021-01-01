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Aktüel Fas, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı
Aktüel

Fas, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

Yeniakit Publisher
2021-01-01 23:00:54 -
Fas, Ürdün, Lübnan ve Kuveyt'te Kovid-19'dan ölümler arttı

İSTANBUL (AA) - Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı Fas'ta 7 bin 425'e, Ürdün'de 3 bin 851'e, Lübnan'da 1466'ya, Kuveyt'te 936'ya yükseldi.

Fas Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Kovid-19'dan 37 kişi daha hayatını kaybetti, yeni vaka sayısı 1777 oldu, 2 bin 134 kişi ise sağlığına kavuştu.

Böylece salgında yaşamını yitirenlerin sayısı 7 bin 425'e, vaka sayısı 440 bin 970'e, iyileşen hasta sayısı ise 409 bin 638'e çıktı.

- Ürdün

Ürdün Sağlık Bakanlığı, salgında 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 1271 yeni vaka tespit edildiğini, 1283 hastanın ise iyileştiğini duyurdu.

Böylece virüs kaynaklı can kaybı 3 bin 851'e, vaka sayısı 295 bin 765'e, iyileşenlerin sayısı da 271 bin 834'e yükseldi.

- Lübnan

Lübnan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, virüs nedeniyle 11 kişinin daha yaşamını yitirdiği, 2 bin 385 yeni vaka tespit edildiği, 1133 hastanın ise iyileştiği bildirildi.

Son verilerle toplam can kaybının 1466'ya, vaka sayısının 183 bin 888'e, sağlığına kavuşanların sayısının da 129 bin 790'a çıktığı kaydedildi.

- Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, Kovid-19 teşhisi konulan 2 kişinin vefat ettiği, 285 kişinin enfekte olduğu, 260 hastanın ise iyileştiği aktarıldı.

Böylece can kayıplarının 936'ya, vaka sayısının da 150 bin 869'a çıktığı ülkede, iyileşen hasta sayısının ise 146 bin 777 olduğu kaydedildi.


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