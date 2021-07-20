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Dünya Fas Kralı, yüzlerce mahkuma af kararı çıkardı
Dünya

Fas Kralı, yüzlerce mahkuma af kararı çıkardı

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 761 mahkum hakkında af kararı verdi.

Yeniakit Publisher
2021-07-20 23:12:00 -
Fas Kralı, yüzlerce mahkuma af kararı çıkardı

Fas Kralı 6. Muhammed, Kurban Bayramı dolayısıyla 761 mahkum hakkında af kararı verdi.

Fas Adalet Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, çeşitli suçlardan mahkum edilen 761 kişi hakkında Fas Kralı 6. Muhammed tarafından alınan af kararının yürürlüğe konulacağı duyuruldu.

Af kararından yararlanan mahkumların çoğunluğunun serbest bırakılacağına değinilen açıklamada, bazılarının ise aftan ceza indirimi olarak faydalanacağı bildirildi.

Fas Anayasası'nın 58'inci maddesine göre Kral, mahkumlara yönelik af kararı çıkarabiliyor.

Fas Vakıflar ve Din İşleri Bakanlığı, ülkede Kurban Bayramı başlangıcını 21 Temmuz çarşamba günü olarak açıklamıştı.

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Yorumlar

Fas Kralı, yüzlerce mahkuma af kararı çıkardı:

Fasssss,.. dilkat, leş kokusu geliyor, tedbir al!
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Bize ne??

Neeir yani simdi erdoganda yaparsa sasirmayalimmi diyorsun akit. 
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