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Aktüel

Fas Kralı 6. Muhammed kalp ameliyatı oldu

Yeniakit Publisher
2020-06-15 10:51:30 -
Fas Kralı 6. Muhammed kalp ameliyatı oldu

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, 2. kez başarılı bir kalp ameliyatı geçirdi.

Fas resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, 57 yaşındaki kralın sağlık ekibinden yapılan yazılı açıklamada, başkent Rabat'taki Kraliyet Sarayı Hastanesi'nde ritim bozukluğu dolayısıyla dün 6. Muhammed'e kalp ameliyatı yapıldığı belirtildi.

Açıklamada, ameliyatın başarılı geçtiği ve kalp ritminin normale döndüğü ifade edildi.

Kral 6. Muhammed, Şubat 2018'de Fransa'nın başkenti Paris'te yine aynı nedenlerle bir kalp ameliyatı geçirmişti.

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