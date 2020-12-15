  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi
Aktüel

Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi

Yeniakit Publisher
2020-12-15 05:13:18 -
Fas Kralı 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" diledi

RABAT (AA) - Fas Kralı 6. Muhammed, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalanan ve bir süredir tedavi altında olan Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a "acil şifa" mesajı gönderdi.

Fas'ın resmi haber ajansı MAP'ın haberine göre, Kral 6. Muhammed, Cezayir Cumhurbaşkanı Abdülmecid Tebbun'a hitaben, "sağlık durumunuzun iyiye gittiğini duymaktan büyük memnuniyet duydum. En kısa sürede sağlınıza kavuşmanız için Allah'a duacıyım." ifadelerini kullandı.

Kovid 19 tedavisi için bir süredir Almanya'da bulunan 75 yaşındaki Tebbun'un, hastalığı atlattığı ve birkaç hafta içerisinde ülkesine döneceği açıklanmıştı.

- Fas ile Cezayir arasında kökleri geçmişe uzanan anlaşmazlık

İki ülke arasında hala "soğuk" seyreden ilişkilerdeki anlaşmazlıkların temelinde, Fas'ın Batı Sahra sorunu yatıyor. Fas, Cezayir'i Batı Sahra bölgesindeki ayrılıkçı Polisario Cephesi'ni desteklemekle suçluyor. Cezayir'in de, komşusu Fas'ın Batı Sahra'daki adımlarını desteklemediği biliniyor.

Marakeş kentinde düzenlenen terör saldırısının arkasında Cezayirlilerin olduğunu iddia eden Rabat yönetimi, Ağustos 1994'te Cezayir vatandaşlarından vize talep etmeye başladı. Cezayir, Fas'ın bu adımına karşılık Eylül 1994'te iki ülke arasındaki sınır kapılarını kapattı.

Cezayir, Fas'ın zaman zaman yaptığı sınır kapısını açma çağrılarına olumlu cevap vermedi. Cezayir Dışişleri Bakanlığından 2013'te yapılan açıklamada, sınır kapısını açmak için bazı şartlar öne sürüldü.

Bu şartlar, "Fas'ta Cezayir aleyhine resmi ve gayriresmi karalama kampanyasına son verme, uyuşturucu kaçakçılığını engellemek için etkin iş birliği yapma, Cezayir'in Batı Sahra konusundaki tutumuna saygı gösterme ve uluslararası kanunlara uygun şekilde çözüm üretme" olarak sıralandı.



Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama
Spor

Şirketlerinin tersine kulüpleri batıran iş adamlarına kötü haber! Sancaklı'dan bomba açıklama

Şirketlerindeki başarıyı kulüplerde göstermeyen iş adamı başkanlar, artık kulübün borçlarından sorumlu tutulacak. Harekete geçen MHP Kocaeli..
Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...
Dünya

Şii lider Tufeyli'den sert tepki: İran bana bunları söyleyince çok şaşırdım! Türkiye'nin önünü kesmek için...

Lübnan'daki Hizbullah'ın ilk genel sekreteri Subhi et-Tufeyli, İran'ın Dağlık Karabağ krizinde neden Ermenistan'ın yanında yer aldığını açık..
'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!
Gündem

'Yavaş' Mansur! Herkesi azarlıyor: Zabıtaya attırırım alın elinden mikrofonu!

CHP'li Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Ankara Belediye Meclisi'nde AK Partililere yönelik, "Fazla konuşuyorsun, zabıtaya at..
Satılık 2011 model Volvo XC90
Satılık 2011 model Volvo XC90

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay