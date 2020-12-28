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Aktüel Fas heyeti büyükelçilik açılması sürecini görüşmek üzere İsrail'e geldi
Aktüel

Fas heyeti büyükelçilik açılması sürecini görüşmek üzere İsrail'e geldi

Yeniakit Publisher
2020-12-28 16:03:47 -
Fas heyeti büyükelçilik açılması sürecini görüşmek üzere İsrail'e geldi

KUDÜS (AA) - İlişkileri normalleştirme anlaşmasına varılmasının ardından Fas'tan bir heyetin Tel Aviv'de büyükelçilik açılması sürecini görüşmek üzere İsrail'e geldiği bildirildi.

Yerel basında yer alan haberde, Fas'tan bir heyetin resmi temaslarda bulunmak üzere İsrail'i ziyaret ettiği belirtildi.

Heyetin, İsrail Dışişleri Bakanlığı yetkilileriyle Tel Aviv'de büyükelçilik açma sürecini görüşeceği ifade edildi.

Fas Kralı 6'ncı Muhammed, 10 Aralık'ta İsrail ile resmi ikili temasların ve diplomatik ilişkilerin "mümkün olan en kısa sürede" yeniden başlayacağını duyurmuştu.

İsrail Ulusal Güvenlik Konseyi Başkanı Meir Ben-Shabbat ve ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Jared Kushner'in öncülüğündeki İsrailli ve ABD'li yetkililer, 22 Aralık'ta resmi ziyaret kapsamında Fas'a gitmişti.

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