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Aktüel Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak"
Aktüel

Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak"

Yeniakit Publisher
2020-12-06 02:30:39 -
Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi: "Fas Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak"

RABAT (AA) - Fas eski Hükümet Sözcüsü Mustafa el-Halfi, ülkesinin Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacağını söyledi.

Fas Adalet ve Kalkınma Partisi Gençlik Kolları tarafından düzenlenen "Birlik, Kalkınma ve Parçalanma Tehlikesi Arasında Büyük Fas" panelinde konuşan Halfi, "Fas, ayrılıkçı oluşum Polisario Cephesi'ni Afrika Birliğinden atacak" dedi.

Batı Sahra bölgesi sorununa ilişkin Gergarat tampon bölgesinde yapılan operasyonun kritik öneme sahip olduğunu belirten Halfi, ülkesinin zafer üzerine zafer kazandığını, Polisario Cephesi'nin ise yenilgi üzerine yenilgi aldığını kaydetti.

Fas Dışişleri Bakanlığı'ndan 13 Kasım'da yapılan yazılı açıklamada, Polisario Cephesi'nin, Batı Sahra bölgesindeki Gergarat tampon bölgesinde son dönemdeki "tehlikeli kışkırtmalarına" karşı operasyon başlatıldığı duyurulmuştu.

Polisario Cephesi de 14 Kasım'da, Fas ile 1991 yılında Birleşmiş Milletler (BM) nezaretinde imzalanan ateşkes anlaşmasının iptal edildiğini açıklamıştı.

- Batı Sahra sorunu

Fas'ın 1975'te eski İspanyol sömürgesi Batı Sahra'yı topraklarına katmasının ardından Cezayir'in destek verdiği bağımsızlık yanlısı Polisario Cephesi ile Fas yönetimi arasında başlayan gerginlik devam ediyor.

Fas, bölgenin kendi egemenliğinde kalması gerektiğini savunurken Polisario Cephesi, Batı Sahra'nın bağımsız devlet olduğunu ileri sürüyor.

Polisario Cephesi, 1991'de BM'nin ara buluculuğunda varılan ateşkes anlaşmasına kadar Fas güvenlik güçlerine karşı silahlı mücadele yürütüyordu. Ateşkes anlaşmasından bu yana Batı Sahra'nın statüsüyle ilgili görüşmeler başarıya ulaşamadı.

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