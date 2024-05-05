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Dünya Fas Dışişleri Bakanı, Gambiya’da büyükelçilik açtı: Büyük sürpriz! Resmen duyuruldu... Beklenmedik bir hamle
Dünya

Fas Dışişleri Bakanı, Gambiya’da büyükelçilik açtı: Büyük sürpriz! Resmen duyuruldu... Beklenmedik bir hamle

Yeniakit Publisher
2024-05-05 01:42:00 - 2024-05-05 01:43:45
Fas Dışişleri Bakanı, Gambiya’da büyükelçilik açtı: Büyük sürpriz! Resmen duyuruldu... Beklenmedik bir hamle

Fas Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve Gambiya mevkidaşı Mamadou Tangara'nın katılımıyla Cuma günü resmi olarak Fas Büyükelçiliği Banjul'da açıldı. Ülkede hiç bu kadar büyük bir sürpriz beklenmiyordu! Bölgede genişlemesi sağlayacak adım.

as Dışişleri Bakanı Nasser Bourita ve Gambiya mevkidaşı Mamadou Tangara'nın katılımıyla Cuma günü resmi olarak Fas Büyükelçiliği Banjul'da açıldı.

Tören, Gambiya yetkilileri ve Banjul’da akredite olan Avrupa ve Afrika ülkelerinin konsolosları, İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 15. Zirvesine katılan Fas heyeti üyeleri, Gambiya’daki Fas vatandaşları ve Fas Büyükelçiliği Müsteşarı Ahmed Belhaj’ın katılımıyla gerçekleşti.

Fas ve Gambiya arasındaki ilişkiler, Kral Mohammed VI ile Cumhurbaşkanı Adama Barrow arasındaki mevcut bağlantılar sayesinde gelişti. Gambiya Dışişleri Bakanı Mamadou Tangara, Faslı mevkidaşıyla birlikte açılışa katılmaktan memnuniyet duyduğunu belirtti. Büyükelçilik açılışının Gambiyalıların Fas hakkında daha fazla bilgi edinmelerine olanak sağlayacağını vurguladı.

Bakan, Gambiya’nın Dakhla’da bir konsolosluk genel merkezi açan ilk ülke olduğunu hatırlatarak, iki ülke arasındaki mükemmel ilişkilerin daha da sağlamlaştığını belirtti.

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