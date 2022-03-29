Yeni Akit gazetesi yazarı Ali Karahasanoğlu, “Farz edelim 6 parti iktidara geldi, o iki konuda icraatları ne olacak?” başlıklı bugünkü köşe yazısında Millet İttifakı’nı oluşturan 6 partiye iki konuda icraatları ne olacağını sordu.

İşte o yazı;

Bu ülkede, halkın direkt seçtiği ilk cumhurbaşkanı olan Tayyip Erdoğan’ı devirmek için yola çıkan 6 parti, önceki akşam yeniden bir araya geldiler..

AK Parti ile MHP’nin birlikte hazırladığı seçim kanunu havalarını fena almış olmalı ki, toplantılarını gündüz yapma yerine, akşam saatlerine almışlar.

Biliyorlar ki, toplantı uzun sürecek..

Toplantıyı niye akşam saatine alıyorsunuz ki?

Toplantı sonrasında yaptığınız açıklamanın gazetelerin baskılarına yetişmesi için, haydi taşra baskılarını dikkate almayın..

En azından büyükşehirlerdeki baskılarına yetişmesi için, en geç saat 24.00 gibi toplantınızın bitmesi ve açıklamanızın da basına ulaştırılması gerektiğinden habersiz misiniz?

Hani iktidarda olursunuz..

24 saatin 16 saati çalışma ile geçer..

“Gündüz vakit yoktu” dersiniz, anlarım.

Zaten aylak aylak geziyorsunuz..

Adı sanı duyulmamış televizyon, hatta sokak röportajcılarının sorularına saatlerce cevap vererek, vakit dolduruyorsunuz.

Ülkeyi yönetmeye talip olduğunuza göre..

Öğlen saatinde başlasanız, akşam saatlerinde toplantınız da biterdi, açıklamalarınız da, ertesi günkü gazetelerde yer alırdı..

Ama kavga edeceklerini bildikleri için.

Yeni seçim kanununun önerdiği sistemin yaşattığı şoktan henüz çıkamadıkları için..

“Toplantıya akşam saatinden başlayalım, geceyarısına kadar sürdürelim.. Gazeteler baskıya girdikten sonra, dağılırız. Nasıl olsa, her birimiz ayrı telden çalıyoruz. Doğru dürüst bir açıklama yapma ihtimalimiz yok. Bari gazeteler, ipe sapa gelmez açıklamamızın eleştirisi ile çıkacaklarına.. ‘Gazetemiz baskıya girdiği saatlerde, henüz toplantı bitmemişti’ diye bir not düşsünler de.. Sanki ciddi bir toplantı yapmışız gibi hava oluşturalım” diye düşünmüş olmalılar.

Benim, pazar akşamı 6 parti liderinin yaptığı toplantıdan çıkardığım sonuç şu:

“Bir toplantının planlamasını bile yapamayanlar.. Kaçta başlayıp, kaçta biteceğini öngöremeyenler.. Ülkeyi yönetmeye kalkıyorlar..”

Geceyarısı yaptıkları açıklamaları da, bunu gösteriyor..

Ne var açıklamalarında?

Hangi mutabakatı sağlamışlar?

İlk paragraf, önceki toplantının özeti.

İkinci paragraf, mevcut toplantının yapıldığına ilişkin anlatım..

Üçüncü paragraf, “çalışma grubu oluşturulduğu”na ilişkin anlatım..

Dördüncü paragraf, geçtiğimiz ayki çalışmalara ilişkin anlatım.

Böyle böyle gidiyor.

Be mübarekler..

Toplandınız.. Görüştünüz.. Dağıldınız.

Ne konuştunuz, ülkenin hangi sorununu, hangi çözüm şekli ile gidereceğiniz hususunda mutabık kaldınız veya kalmadınız?

Bir anlatsanız ya..

“Bugün ülkemizin içinde bulunduğu derin ekonomik krizi de değerlendirdik” diyorlar.

Eeee.

Değerlendirdiniz de ne çözüm oluşturdunuz?

Bir mutabakat sağladınız mı, yoksa “Mutabakat sağlamamak”ta mutabık mı kaldınız?

Açıklamanın hemen yarısı, Rusya Ukrayna arasındaki çatışmalara ayrılmış..

Ama siyasi iktidarın dış politikada bir yanlışı var mı, o yanlış yerine ne öneriliyor, tek kelime yok..

Muhalefet partileri güya..

Ve nihayetinde de, son paragrafları da şöyle:

“İktidarın ayrıştırma ve kutuplaştırma politikalarının tam tersine, birlik ve uzlaşı ile çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Tam bu noktada, ben sorayım, 6 partinin liderlerine:

‘Tayyip Erdoğan, sizin içinizden SP lideri ile görüştü.. Peki siz, 6+1 ittifakınızın dışından kim ile görüşebiliyorsunuz?”

Mesela, SP, Yeniden Refah Partisi ile görüşebiliyor mu?

Yan yana gelebiliyor mu?

Veya CHP lideri, Memleket Partisi ile bir araya gelebiliyor mu?

Siyasi iktidarı suçluyorsunuz da..

“Kutuplaştırıyor” diyorsunuz da.

“İstişareye önem vermiyor” diyorsunuz da..

(...)