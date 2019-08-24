Faruk Şavlı kimdir? Hababam Sınıfı oyuncusu Faruk Şavlı öldü mü?

Hababam Sınıfı filminde ‘Çocuk Yaşar’ karekterini canlandıran Faruk Şavlı hayatını kaybetti. 1995’te vefat eden Hababam Sınıfı karakteri Domdom Ali karakteri ile tanıdığımız Feridun Şavlı’nın kardeşi olan Hababam Sınıfı öğrencilerinden Faruk Şavlı hayatını kaybetti.

Serinin ilk filmi için yönetmen Ertem Eğilmez’in isteği ve kararı üzerine gazetede bir ilan yayımlanır ve Feridun Şavlı ve kardeşi Faruk Şavlı da bu ilanla projeye başvuru yapar ve katılır. Bu arada Feridun Şavlı’nın diğer kardeşi Fatih de Neşeli Günler filminde Ziya karakterine can veren Şener Şen’in aslanı çakıyla öldürdüğü ve martavalı salladığı sırada arkasındaki ‘Çocuk Yaşar’ karakterine hayat vermişti.