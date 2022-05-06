Faruk Gergerlioğlu ve Hüda Kaya’nın maskesi indirildi

Akit TV’de Murat Alan’ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu’nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili’nde, evlat nöbetinin 977. gününde HDP’nin Ankara’daki binası önüne giden babalara HDP’li eşkıyaların saldırması da konuşuldu.

HDP’li Ömer Faruk Gergerlioğlu’nun sürekli, “İnsan Hakları” edebiyatı yaptığını hatırlatan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Ömer Faruk Gergerlioğlu, gelseydi, şu annelerin yanında bir gösteriye katılıp, "Bu çelenk burada kalacak, Gösteri hakkı çerçevesinde bunların kalması gerekir" deseydi. Niye gelmiyor? Müslümanlıktan bahsediyor. Bize laf çakmaya çalışıyor. Ondan sonra diyor ki, biz özgürlüklerden, temel haklardan yanayız. Yahu çocuğunu kaybetmiş, çocuğu şu an PKK’lı teröristlerin elinde, “Ben çocuğumun katil olmasını istemiyorum, askere silah sıkmasını istemiyorum” diyor anne baba, topu topu bir çelenk koymuş oraya. Üzerine yazdığı yazı da, “Evlatlarımızı HDP’den istiyoruz.”

Hüda Kaya da başı örtülü milletvekili. Beklerdim ki şuraya bir gitsin. HDP içinde siyaset yapan insanlar bunlar. Din, iman diye bir dertleri varsa, “Yahu bu babaların herhangi bir özel dertleri yok. Bunlar bir başkasının oğlu için buraya gelmiş değil, birebir kendi çocukları için buraya gelmişler. Bundan daha insani bir talep olabilir mi?” deyip göstericilerle birlikte kendi partilerine karşı gösteri düzenlemeleri gerekirdi. Ama hiçbirini göremiyoruz.