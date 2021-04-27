Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'i gözaltına aldı mı?
Son dakika haberine göre, Faruk Fatih Özer’in yakalanmasın ilişkin operasyon yapıldı. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. Türkiye, Faruk Fatih Özer yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. Gelen sıcak haberlere göre, Arnavutluk polisinden Faruk Fatih Özer operasyonu gerçekleştirildi.
Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in gözaltına alınmasının ardından bugün de kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalandı.
Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçtığı öğrenilirken, Özer’in paketlenmesi için kırmızı bülten çıkartıldı. Gelen son dakika haberlerine göre, Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.