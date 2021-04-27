  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Gündem Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'i gözaltına aldı mı?
Gündem

Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'i gözaltına aldı mı?

Son dakika haberine göre, Faruk Fatih Özer’in yakalanmasın ilişkin operasyon yapıldı. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, 2 milyar dolarlık yatırımı toplayarak yurt dışına çıktı. Türkiye, Faruk Fatih Özer yakalanması için kırmızı bülten çıkarttı. Gelen sıcak haberlere göre, Arnavutluk polisinden Faruk Fatih Özer operasyonu gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2021-04-27 16:27:00 - 2021-04-27 16:31:55
Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'i gözaltına aldı mı?

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in gözaltına alınmasının ardından bugün de kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalandı.

Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçtığı öğrenilirken, Özer’in paketlenmesi için kırmızı bülten çıkartıldı. Gelen son dakika haberlerine göre, Arnavutluk polisi Faruk Fatih Özer'in saklandığı eve operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda Faruk Fatih Özer yakalanamazken, Özer'i saklayanlar gözaltına alındı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı
Dünya

Boris Johnson'un Kovid-19 sözleri dünyayı ayağa kaldırdı

Koronavirüsten en çok etkilenen ülkelerden biri olan İngiltere Başbakanı Boris Johnson'un tam kapanma sözleri dünyadan tepki gördü. Johnson'..
27.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi
Oruç

27.04.2021 Günün Âyet ve Hadisi

Sizler için seçtiğimiz günün âyet ve hadisini istifadelerinize sunuyoruz...

Komşuda Türkiye paniği! Bakın bu kez ne yaptılar
Dünya

Komşuda Türkiye paniği! Bakın bu kez ne yaptılar

Ege ve Doğu Akdeniz'de provokasyonlara imza atan Yunanistan'dan Türkiye ile ilgili yeni bir adım geldi.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay