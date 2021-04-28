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Gündem Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer yakalandı mı?
Gündem

Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Son dakika gelişmeleri: Kripto para borsası Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer, çiftlikbank benzeri dolandırıcılığa soyunarak, şirketi olan Thodex’e para yatıran kullanıcılarının tüm paralarını iç ederek yurtdışına kaçmıştı. Dolandırıcılık olayının duyulması sonrası Faruk Fatih Özer’in yakalanması için kırmızı bülten çıkartıldı. Thodex'in sahibi Faruk Fatih Özer’in Arnavutluk’a kaçtığı iddia edilirken, Arnavutluk polisi düzenlediği operasyonla kripto dolandırıcısı Faruk Fatih Özer’e yardım eden 3 kişiyi göz altına almıştı. Bomba iddiaya göre, Faruk Fatih Özer yakalandı. Peki Thodex Faruk Fatih Özer yakalandı mı? Faruk Fatih Özer nerede yakalandı?

Yeniakit Publisher
2021-04-28 11:52:00 - 2021-04-28 11:58:31
Faruk Fatih Özer nerede yakalandı? Son dakika: Thodex sahibi Faruk Fatih Özer yakalandı mı?

Son dakika haber: Faruk Fatih Özer gözaltında mı? Kripto para borsası Thodex üzerinden 400 bin adet kullanıcının yaklaşık 2 milyar doları iç eden Faruk Fatih Yasin, Kosovanın başkenti Priştine'de yakalandığı iddia edildi. ABC Gazetesi'nin haberine göre Özer Kosova'nın başkenti Priştine'de yakalandı.

Thodex kripto para borsasında yapılan 2 milyar dolarlık vurgundan sonra Türkiye'den kaçan ve Arnavutluk'a gittiği iddia edilen şirketin CEO'su Faruk Fatih Özer, kırmızı bültenle aranırken Özer'in kardeşi Serap Özer de gözaltına alınmıştı. Gözaltına alınan toplam 69 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Faruk Fatih Özer'in Tiran'da kaldığı eve baskın düzenlenmişti. Özer'in saklanmasına yardım eden iki kişi yakalanmıştı. Gözaltına alınanlardan biri Özer'i havalimanından alıp otele yerleştiren kişiydi.

Arnavutluk’ta Faruk Fatih Özer operasyonu

Öte yandan Thodex'in kurucusu Fatih Faruk Özer'i yakalama çalışmaları sürüyor. Arnavutluk polisi Tiran'da Özer'e yardımcı olduğu tespit edilen 3 kişiyi gözaltına aldı. Yakalanan şüphelilerin Özer'i sakladıkları düşünülen kişiler olduğu belirlendi. 

Özer kardeşler yakalandı

Thodex'in kurucusu ve yöneticisi Faruk Fatih Özer’in ağabeyi Güven Özer'in Pendik’te saklandığı evde gözaltına alınmasının ardından de kız kardeşi Serap Özer İstanbul ve Kocaeli Emniyeti'nin yaptığı ortak operasyonda Kocaeli'de yakalanmıştı. 

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